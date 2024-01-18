مقتل امرأة في هجوم روسي على بلدة قرب خاركيف‎

قال الجيش الأوكراني، يوم الأربعاء، إن صواريخ روسية أصابت بلدة خارج مدينة خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية، مما أدى إلى مقتل امرأة وإلحاق أضرار بمؤسسة تعليمية.

وذكر أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف، عبر تطبيق تيليغرام، أن بلدة "تشوهويف" جنوب شرقي خاركيف تعرضت لضربتين.

وقُتلت موظفة في إحدى محطات التدفئة والكهرباء فيما أصيب شخص آخر.

وقالت قناة أخرى على تطبيق تيليغرام يُشرف عليها قائد حامية خاركيف العسكرية إن الهجوم تم باستخدام صواريخ "إس-300".

وكان صاروخان روسيان قد أصابا منطقة سكنية في خاركيف يوم الثلاثاء ما أدى إلى إصابة 17 شخصاً.