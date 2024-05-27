متهم بالاختلاس.. قائد سابق في الحرس الثوري يترشح لرئاسة إيران

قرر صادق محصولي، أحد القادة السابقين في الحرس الثوري الإيراني، والمتهم سابقا بالاختلاس، الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 28 من يونيو/ حزيران المقبل.

أفادت بذلك وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، التي أشارت في تقرير لها، الإثنين، إلى أن "صادق محصولي قرر بشكل نهائي الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة".

وصادق محصولي البالغ من العمر 65 عاماً، هو من مدينة أرومية شمال غربي إيران، وهو ضابط كبير في الحرس، بالإضافة إلى أنه رجل أعمال ثري، شغل منصب وزير الداخلية في الحكومة التاسعة في عهد الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد (من 2009 إلى 2011)، وبعد ذلك شغل منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية من 2011 وحتى 2013.

ومحصولي حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال، كما تسلم قيادة الفرقة الخامسة التابعة للحرس الثوري في محافظتي أذربيجان الشرقية والغربية، وكان مسؤول منظمة التفتيش في الحرس الثوري.

وفي الولاية الثانية من حكومته، رشح نجاد محصولي لشغل منصب وزير النفط، لكن البرلمان رفض ذلك، واتهمه بعض النواب باختلاس مبلغ قدره 6.5 مليون دولار عن طريق القيام بأنشطة تجارية غير مشروعة مع طاجيكستان في ما يتعلق بتهريب النفط الإيراني.