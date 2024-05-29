أردوغان يهاجم نتنياهو ويصفه بـ"مصاص الدماء"

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صمت المجتمع الدولي إزاء ما يحدث في قطاع غزة، وقال إن "العالم يتابع بشكل مباشر وحشية مصاص الدماء (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية في البرلمان، الأربعاء.

وشدد أردوغان على أنه "بتحالف البشرية يجب أن تتوقف الإبادة الجماعية والوحشية والهمجية على الفور قبل أن يخرج نتنياهو وشبكة الإجرام التابعة له عن السيطرة تمامًا"، بحسب وكالة "الأناضول".

وقال: "لا يبرر أي معتقد قتل المدنيين الأبرياء حرقًا في الخيام والعالم يتابع بشكل مباشر وحشية مصاص الدماء المدعو نتنياهو".

وأشار أردوغان إلى أن "إسرائيل قتلت الإنسانية في غزة، وأوروبا قتلت قيمها وداست على كل المبادئ التي كانت سببًا لوجودها".

ولفت إلى أن أيدي الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا "ملطخة بالدماء" في غزة، مبينًا أنها أصبحت "شريكة في مص الدم الذي تمارسه إسرائيل من خلال التزامها الصمت".