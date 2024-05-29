أردوغان يهاجم نتنياهو ويصفه بـ"مصاص الدماء"
انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صمت المجتمع الدولي إزاء ما يحدث في قطاع غزة، وقال إن "العالم يتابع بشكل مباشر وحشية مصاص الدماء (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".
جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية في البرلمان، الأربعاء.
وشدد أردوغان على أنه "بتحالف البشرية يجب أن تتوقف الإبادة الجماعية والوحشية والهمجية على الفور قبل أن يخرج نتنياهو وشبكة الإجرام التابعة له عن السيطرة تمامًا"، بحسب وكالة "الأناضول".
وقال: "لا يبرر أي معتقد قتل المدنيين الأبرياء حرقًا في الخيام والعالم يتابع بشكل مباشر وحشية مصاص الدماء المدعو نتنياهو".
وأشار أردوغان إلى أن "إسرائيل قتلت الإنسانية في غزة، وأوروبا قتلت قيمها وداست على كل المبادئ التي كانت سببًا لوجودها".
ولفت إلى أن أيدي الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا "ملطخة بالدماء" في غزة، مبينًا أنها أصبحت "شريكة في مص الدم الذي تمارسه إسرائيل من خلال التزامها الصمت".
وانتقد أردوغان الأمم المتحدة، قائلًا: "ناهيك عن وقف الإبادة الجماعية لم تتمكن الأمم المتحدة حتى من حماية موظفيها أو العاملين في المجال الإغاثي، فقد ماتت الأمم المتحدة مع روحها بغزة وليس الإنسانية فحسب".
وشدد أنه "لن تكون أي دولة آمنة بما فيها تركيا ما لم تكن إسرائيل خاضعة لرقابة القانون الدولي".
ووجه أردوغان خطابه إلى العالم الإسلامي قائلًا: "لدي كلمة أقولها للعالم الإسلامي، ماذا تنتظرون لاتخاذ قرار مشترك؟ سيحاسبنا الله وإياكم جميعا على هذا".
وأكد أردوغان أن أكثر من ثلاثة أرباع الأعضاء في الأمم المتحدة يعترفون بدولة فلسطين، وأنه "لا يمكن ترك القرار المشترك لـ147 دولة لأهواء 5 دول (الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي)".
كما ذكر أن الشباب بدأوا يرون مدى "انحراف الصهيونية وتنكرها للقانون"، معربًا عن أمله أن تنشئ "هذه الثورة عالما خاليا من انحرافات الصهيونية".