أمركيا وكوريا الجنوبية تؤكدان ضرورة تطبيق هدنة إنسانية بغزة

أكد وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، اليوم الخميس، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ضرورة تطبيق هدنة إنسانية في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وقال "بارك"، بعد اجتماعه مع بلينكن في سول، إن "البلدين يدينان هجوم حماس على المدنيين في إسرائيل ويراقبان احتمال وجود علاقة بين كوريا الشمالية وحماس".

وفي إطار آخر أوضح "بارك"، إنه اتفق مع نظيره الأمريكي على قيام بلديهما بالتنسيق لتنفيذ إستراتيجية ردع موسعة ضد تهديدات كوريا الشمالية.

وقال إنهما يطالبان كوريا الشمالية بإلغاء خطة لإطلاق قمر صناعي للتجسس.

بدوره، حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، من تزايد التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.