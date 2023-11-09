أمركيا وكوريا الجنوبية تؤكدان ضرورة تطبيق هدنة إنسانية بغزة
أكد وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، اليوم الخميس، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ضرورة تطبيق هدنة إنسانية في حرب إسرائيل على قطاع غزة.
وقال "بارك"، بعد اجتماعه مع بلينكن في سول، إن "البلدين يدينان هجوم حماس على المدنيين في إسرائيل ويراقبان احتمال وجود علاقة بين كوريا الشمالية وحماس".
وفي إطار آخر أوضح "بارك"، إنه اتفق مع نظيره الأمريكي على قيام بلديهما بالتنسيق لتنفيذ إستراتيجية ردع موسعة ضد تهديدات كوريا الشمالية.
وقال إنهما يطالبان كوريا الشمالية بإلغاء خطة لإطلاق قمر صناعي للتجسس.
بدوره، حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، من تزايد التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.
وقال بلينكن خلال المؤتمر الصحافي "نحن نتشارك مخاوف عميقة بشأن التعاون العسكري المتنامي والخطر بين كوريا الشمالية وروسيا".
ودعا، الصين إلى المساعدة في منع كوريا الشمالية من القيام بأعمال "مزعزعة للاستقرار"، مثل إطلاق صواريخ محظورة.
وأضاف، "تتمتّع الصين بعلاقة فريدة مع كوريا الشمالية. ونتيجة لذلك أصبح لديها تأثير حقيقي ونحن نأمل بأن تستخدم الصين هذا النفوذ، لتأدية دور بنّاء في إبعاد كوريا الشمالية عن هذا السلوك غير المسؤول والخطر".
وحذّر بلينكن، من تزايد التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، وذلك خلال زيارته كوريا الجنوبية.
وقال بلينكن، "نحن نتشارك مخاوف عميقة بشأن التعاون العسكري المتنامي والخطر بين كوريا الشمالية وروسيا".