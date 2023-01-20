سجن مسؤول سابق في الجيش التايواني بتهمة التجسس

وسجن الرجلان في جنوب الجزيرة.

وألغت المحكمة قرارًا يأذن بالإفراج عنهما بكفالة، مشيرة أيضًا إلى خطر تواطئهما مع الشهود.

وتعيش تايوان في ظل تهديد مستمر بتعرضها لغزو من الصين التي تعتبرها جزءا من أراضيها وتعهدت باستعادتها يوما ما، وإن تطلب الأمر استخدام القوة.

والنظامان في تايوان والصين على طرفي نقيض منذ العام 1949 وهروب القوميين التابعين للجنرال تشانغ كاي شيك إلى الجزيرة لإنشاء حكومة منافسة بعد هزيمتهم على يد الشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ.

وقالت المحكمة في بيان إن "المتهمين نظما سفر شهود إلى البر الرئيسي للصين وكانت (الرحلات) على الأرجح مرتبطة بتعزيز الوحدة" مع الصين، دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن التحقيق.