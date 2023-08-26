جهود دبلوماسية للإفراج عن مصور إيراني محتجز في أفغانستان

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الجمعة، إن بلاده تبذل جهودا دبلوماسية وقنصلية مكثفة للإفراج عن المصور محمد حسين ولايتي، المحتجز في أفغانستان.

ونقلت وكالة "إرنا" أن المصور المحتجز كان يعمل لوكالة "تسنيم" وتم اعتقاله في مطار كابول يوم السبت الماضي أثناء عودته إلى إيران بعد قضاء 10 أيام في كابول.

ودخل المصور الصحفي إلى أفغانستان بشكل قانوني عن طريق الجو، لكن السلطات الأفغانية لم تقدم أي توضيحات بشأن أسباب احتجازه، على الرغم من متابعة الجانب الإيراني ومطالبته بالتوضيحات، وفقا لـ"سبوتنيك".