في خطاب العام الجديد.. خامنئي يدافع عن دعم الميليشيات في المنطقة

أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، أن بلاده ستدعم الفصائل المسلحة الموالية لطهران في المنطقة بحسب إمكانياتها.

وقال خامنئي، في خطاب له من طهران بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد "نوروز": "نحن ندافع عن المقاومة وندعمها حسب الإمكانيات ولكن هي من تتخذ القرار وتتحرك".

ودافع خامنئي عن تشكيل الميليشيات والجماعات المسلحة في المنطقة بدعم من طهران، وقال: "البعض قال ما فائدة تشكل محور المقاومة؟ واليوم أثبتت غزة أهمية هذا المحور ويجب تقويته أكثر وأكثر".

واعتبر المرشد الإيراني أن الأمريكيين كانوا يسعون للسيطرة على سوريا والعراق، لكن "حساباتهم خاطئة وهم لا يمكنهم البقاء في المنطقة بفضل المقاومة".

وقد تناول خامنئي الأوضاع في المنطقة، وقال إن "قضية غزة أظهرت حجم الظلم، فهناك أكثر من 30 ألف شهيد في فترة وجيزة والمجتمع المتحضر يقف مكتوف الأيدي".

وأضاف أن "العالم المتحضر لم يقف فقط مكتوف الأيدي بشأن غزة بل أرسل الأسلحة إلى إسرائيل".