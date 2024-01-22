انفجار ضخم في مدينة غرمسار الصناعية بإيران‎

وأضاف: "أنه تم إرسال قوات إلى المدينة الصناعية. لكن حتى الآن لم يتم تحديد مصدر ومكان هذا الانفجار".

ويوم الأحد الأسبوع الماضي، لقي شخصين مصرعهما فيما أصيب آخرون بجروح جراء انفجار وقع في مدينة كرمسار الصناعية.

وتضم مدينة "كرمسار" الصناعية عددًا من مصانع المواد الكيميائية ومصانع البلاستيك، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية 768 هكتارًا. وفي هذه المدينة 54 وحدة صناعية وقرابة 1250 شخصًا من الأيدي العاملة.