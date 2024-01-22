انفجار ضخم في مدينة غرمسار الصناعية بإيران
أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الاثنين، بوقوع انفجار ضخم في مدينة "غرمسار" الصناعية التابعة لمحافظة سمنان شمال شرق إيران.
وقال بهنام بختياري رئيس إدارة الصناعة والتجارة في "كرمسار" للوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا": "سُمع دوي انفجار ضخم في المدينة الصناعية بالمدينة".
وأضاف: "أنه تم إرسال قوات إلى المدينة الصناعية. لكن حتى الآن لم يتم تحديد مصدر ومكان هذا الانفجار".
ويوم الأحد الأسبوع الماضي، لقي شخصين مصرعهما فيما أصيب آخرون بجروح جراء انفجار وقع في مدينة كرمسار الصناعية.
وتضم مدينة "كرمسار" الصناعية عددًا من مصانع المواد الكيميائية ومصانع البلاستيك، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية 768 هكتارًا. وفي هذه المدينة 54 وحدة صناعية وقرابة 1250 شخصًا من الأيدي العاملة.