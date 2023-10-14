الاتحاد الأوروبي يحذر غوغل من "المعلومات المضللة"

دعا المفوّض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بريتون، الجمعة، شركة "ألفابيت" المالكة لغوغل إلى توخي الحذر بشأن أي "محتوى غير قانوني ومعلومات مضللة" محتملة على منصة يوتيوب التابعة لها.

وفي أحدث رسائله إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا التي شملت تبادلا كلاميا مع إيلون ماسك على منصة إكس، توجه بريتون برسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة "ألفابيت" سوندار بيتشاي.

ونُشرت الرسالة التي تحذر يوتيوب بضرورة الامتثال لـ"قانون الخدمات الرقمية" الجديد في الاتحاد الأوروبي أيضا على منصة بلوسكاي المنافسة لإكس أو تويتر سابقا.

وكتب المفوّض الأوروبي في رسالته: "في أعقاب الأعمال الإرهابية التي نفذتها حماس ضد إسرائيل، نشهد موجة من المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة التي يتم نشرها في الاتحاد الأوروبي عبر منصات معينة".