مقتل 6 مشتبه في تورطهم باغتيال مرشح رئاسة بالإكوادور

وأضافت الوكالة أن الكولومبيين الستة كانوا من بين 13 شخصًا تمت محاكمتهم في التحقيق في مقتل فيلافيسينسيو، الذي وقع يوم الـ9 من أغسطس الماضي، بعد تجمع سياسي في كيتو بعد 11 يومًا فقط من بداية الجولة الأولى من الانتخابات.

ولفتت إلى تصريح الرئيس السابق "رافائيل كوريا"، حيث قال دون تردد: "إذا كانوا من قتلة فيلافيسينسيو، فهذا يؤكد أن الحكومة كانت وراء الجريمة"، وهي النظرية التي ظلت قائمة منذ وفاة الصحفي البارز والنقابي والسياسي الذي كان منافسًا سياسيًّا قويًّا.

وأشارت إلى أن مقتل فيلافيسينسيو أدى إلى رفع موجة العنف، المنسوبة إلى الجريمة المنظمة، إلى مستويات غير مسبوقة؛ ما جعل الإكوادور واحدة من أكثر الدول عنفًا في العالم في السنوات الأخيرة.

المصدر: وكالة الأنباء الإسبانية "EFE"