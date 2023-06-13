روسيا تنشر فيديو لدبابات ليوبارد غنمتها من أوكرانيا

ويظهر بالفيديو جنود روس يقفون أمام دبابة من طراز" ليوبارد" فيما يصرخ أحدهم قائلا:" هذه هي دبابة ليوبارد التي يشاد بها... المجد لروسيا".

ومنذ أيام تنشر وازرة الدفاع الروسية مقاطع فيديو لتدمير معدات غربية تسلمتها أوكرانيا من دول الناتو.

وتعد دبابة "ليوبارد" المحدثة من بين الأفضل في العالم، لما تمتاز به من مزيج بين الحماية والقدرة على المناورة بحسب الشركة المصعنة، ويتم تصنيع هذا الطراز في 3 دول بترخيص من ألمانيا، وتوجد لدى جيوش 21 دولة جلهم أعضاء في حلف الناتو، ويتراوح سعرها بين 13 و15 مليون يورو.