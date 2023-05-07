أمريكا: نفهم سعي الشركاء العرب للتواصل المباشر مع الرئيس السوري

أعربت واشنطن عن تفهمها لسعي الشركاء العرب للتواصل المباشر مع الرئيس السوري، وذلك في أول تعليق أمريكي على قرار عودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تعتقد، أن الشركاء العرب يعتزمون استخدام التواصل المباشر مع الأسد للضغط من أجل حل الأزمة السورية التي طال أمدها، وأن واشنطن تتفق مع حلفائها على "الأهداف النهائية" لهذا القرار.

لكن المتحدث شكك في رغبة الرئيس السوري بشار الأسد في حل الأزمة الناجمة عن الحرب الأهلية في بلاده.