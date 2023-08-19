لافروف: امتلاك روسيا أسلحة نووية حماية من "تهديدات أمنية"
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن امتلاك أسلحة نووية يهدف لحماية روسيا من تهديدات أمنية، مضيفا أن موسكو تواصل تذكير الغرب بالمخاطر لمنع اندلاع صراع أسلحة نووية.
وأردف لافروف في مقابلة مع مجلة "إنترناشونال أفيرز" الرسمية نُشرت في وقت مبكر السبت على موقع وزارة الخارجية، أن "امتلاك أسلحة نووية اليوم هو الرد الممكن الوحيد على بعض التهديدات الخارجية الخطيرة لبلادنا".
والشهر الماضي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "موسكو ستضطر لاستخدام سلاح نووي إذا نجح الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا على القوات الروسية".
ويمد الغرب أوكرانيا بأسلحة لاستعادة أراضيها التي احتلتها روسيا منذ غزوها للبلاد في فبراير/شباط 2022.
وأوضح لافروف أن "الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي يخاطرون بانتهاء الأمر إلى وضع مواجهة عسكرية مباشرة للقوى النووية".
وأضاف: "نعتقد أنه يتعين منع مثل هذا التطور. لذلك علينا أن نذكر بوجود مخاطر عسكرية وسياسية عالية وإرسال مؤشرات واقعية إلى خصومنا".
إلى ذلك، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن تهديد روسيا باستخدام أسلحة نووية تكتيكية بأنه "واقعي".
بدوره، قال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن "الحلف العسكري لم يرصد أي تغييرات في القوات النووية الروسية".