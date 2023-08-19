لافروف: امتلاك روسيا أسلحة نووية حماية من "تهديدات أمنية"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن امتلاك أسلحة نووية يهدف لحماية روسيا من تهديدات أمنية، مضيفا أن موسكو تواصل تذكير الغرب بالمخاطر لمنع اندلاع صراع أسلحة نووية.

وأردف لافروف في مقابلة مع مجلة "إنترناشونال أفيرز" الرسمية نُشرت في وقت مبكر السبت على موقع وزارة الخارجية، أن "امتلاك أسلحة نووية اليوم هو الرد الممكن الوحيد على بعض التهديدات الخارجية الخطيرة لبلادنا".

والشهر الماضي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "موسكو ستضطر لاستخدام سلاح نووي إذا نجح الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا على القوات الروسية".