موسكو تتهم واشنطن بالتخطيط لمهاجمة نظام الانتخابات الإلكتروني

اتهت موسكو الولايات المتحدة بالتخطيط لـ"شن هجمات إلكترونية" ضد روسيا، خلال الانتخابات المقبلة.

ووفقا لـ "رويترز"، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تخطط لشن هجمات إلكترونية على نظام التصويت الإلكتروني في روسيا خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في الفترة من 15 إلى 17 مارس آذار.

وأضافت زاخاروفا أن واشنطن كلفت منظمات غير حكومية أمريكية بإفشال الانتخابات عبر تقليل الإقبال.

وتأتي تصريحات زاخاروفا بعد اتهامات مماثلة وجهتها المخابرات الخارجية الروسية هذا الأسبوع.