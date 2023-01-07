الهدنة الروسية محاولة لـ"تشويه" صورة أوكرانيا.. والشراكة بين موسكو وطهران "تفوق التوقعات"

سلطت الصحف العالمية الصادرة صباح السبت، الضوء على تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وسط تقارير تزعم أن الهدنة التي أعلنتها روسيا ورفضتها أوكرانيا، تعد محاولة لـ"تشويه" سمعة كييف على المسرح الدولي وتصويرها على أنها "غير مهتمة بمحادثات السلام".

كما تناولت الصحف تقارير أخرى تكشف عن أول الخلافات بين الولايات المتحدة والصين بالعام الجديد، عندما عبرت مدمرة أمريكية مضيق تايوان، في خطوة اعتبرتها بكين "محاولة استفزازية يائسة". وناقشت الصحف تقارير أخرى تصف الشراكة العسكرية بين روسيا وإيران بأنها "تفوق التوقعات".

الهدنة الروسية "تشويه" لسمعة أوكرانيا

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن تقريرا أصدره "معهد دراسة الحرب"، خلص إلى أن وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا في عيد الميلاد الأرثوذكسي ربما يكون محاولة لتشويه سمعة أوكرانيا وتصويرها على أنها "غير مهتمة بمحادثات السلام".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أمر قواته الخميس بفرض وقف إطلاق النار في أوكرانيا قبل عيد الميلاد الأرثوذكسي، الذي يتم الاحتفال به في 7 يناير، كما أنه أمر بهدنة "على طول خط التماس بأكمله" في الحرب بين الـ 6 و7 يناير، للسماح للمواطنين بفرصة حضور الأحداث الدينية، في خطوة رفضتها كييف.