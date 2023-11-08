بايدن يبحث مع الرئيس الإندونيسي الاستقرار في المنطقة‎

يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، في 13 تشرين الثاني/نوفمبر في البيت الأبيض، بحسب ما أعلنت المتحدّثة باسمه كارين جان-بيار.

وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي إنه تقرّر "تعميق الشراكة التي تربط منذ 75 عاماً بين ثاني وثالث أكبر ديموقراطيتين في العالم".

وأضافت أنّ الرئيسين سيتطرّقان إلى ملفات اقتصادية، خصوصاً التحوّل الطاقوي و"الاستقرار" في المنطقة.

وسيسعى الرئيسان كذلك إلى "تنسيق جهودهما" لتعزيز مكانة آسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا والصين ليست عضوا فيها)، من أجل "الدفاع عن القانون الدولي" وتعزيز "منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ"، وفق المتحدثة.