مقتل شخصين في هجوم مسيّرة أوكرانية على دونيتسك

قُتل مدنيان على الأقل في تبادل قصف جوي بين روسيا وأوكرانيا، ليل أمس الثلاثاء، وفق ما أفاد مسؤولون من البلدين، الأربعاء.

وفي الأشهر الأخيرة، كثّفت أوكرانيا هجماتها بمسيّرات على الأراضي الروسية مستهدفة خصوصا مناطق حدودية، لكن أيضا العاصمة موسكو ومدينة سانت بطرسبرغ في شمال البلاد.

وقال رئيس بلدية غورليفكا في دونيتسك، إحدى المناطق الأوكرانية التي ضمتها روسيا، إن مدنيَين قتلا وأصيب آخر في هجوم بمسيّرة أوكرانية.

وأفاد إيفان بريخودكو الموالي لموسكو على تطبيق تليغرام "بسبب قصف جوي للقوات الأوكرانية بطائرة مسيّرة على الطريق بين غورليفكا ودونيتسك، قُتل مدنيان وأصيب آخر".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن دفاعاتها الجوية دمّرت مسيّرة أوكرانية فوق منطقة بسكوف.

من جهتها، أعلنت أوكرانيا أن القوات الروسية شنت هجوما بـ20 مسيّرة وثلاثة صواريخ خلال الليل، وأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت أكثر من 12 طائرة دون طيار.