أوكرانيا: المواقع التي خسرناها ليست ذات أهمية إستراتيجية
قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، إن المواقع التي خسرتها القوات المسلحة الأوكرانية أخيرا، ليست ذات أهمية إستراتيجية.
وأضاف كوليبا في مقابلة مع شبكة "ABC" الأمريكية، اليوم الأحد: "لقد خسرنا الأراضي، لكن ذلك ليس ذا أهمية إستراتيجية للاستقرار العام على خط المواجهة".
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن قُبيل أيام، أن الجيش الروسي سيطر على أكثر من 317 كيلومترًا مربعًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، أي منذ بداية العمليات الهجومية الروسية في جميع الاتجاهات. وعلى وجه الخصوص، في 25 ديسمبر، حيث أصبحت مارينكا تحت السيطرة الروسية.
وفي مساء الـ 17 من فبراير، أبلغ شويغو الرئيس فلاديمير بوتين بالاستيلاء على مدينة أفدييفكا، حيث خسرت القوات الأوكرانية أكثر من ألف وخمسمئة جندي.
وأتاحت السيطرة على هاتين المدينتين نقل خط المواجهة بعيدًا عن مدينة دونيتس عاصمة الإقليم، وتأمينها بشكل كبير من الهجمات الأوكرانية.