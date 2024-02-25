أوكرانيا: المواقع التي خسرناها ليست ذات أهمية إستراتيجية

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن قُبيل أيام، أن الجيش الروسي سيطر على أكثر من 317 كيلومترًا مربعًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، أي منذ بداية العمليات الهجومية الروسية في جميع الاتجاهات. وعلى وجه الخصوص، في 25 ديسمبر، حيث أصبحت مارينكا تحت السيطرة الروسية.

وفي مساء الـ 17 من فبراير، أبلغ شويغو الرئيس فلاديمير بوتين بالاستيلاء على مدينة أفدييفكا، حيث خسرت القوات الأوكرانية أكثر من ألف وخمسمئة جندي.

وأتاحت السيطرة على هاتين المدينتين نقل خط المواجهة بعيدًا عن مدينة دونيتس عاصمة الإقليم، وتأمينها بشكل كبير من الهجمات الأوكرانية.