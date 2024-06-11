روسيا تعلن سيطرتها على بلدتين في خاركيف ولوغانسك‎

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على بلدة أرتيوموفكا في لوغانسك وبلدة تيمكوفكا في مقاطعة خاركيف.

وقالت الوزارة في بيان إن "العمليات الفعالة لوحدات مجموعة (غرب) التابعة للجيش الروسي حررت بلدتي أرتيوموفكا في جمهورية لوغانسك وتيمكوفكا في مقاطعة خاركيف".