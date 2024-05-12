الروس يستكشفون "خردة" الأسلحة الغربية في معرض الغنائم (فيديو)

يواصل الجيش الروسي عرض نماذج غنائمه من أسلحة "الناتو" في العملية العسكرية في أوكرانيا، ومنها دبابة "أبرامز" الأمريكية التي يستكشف خبراء روس أسرارها.

وجرى في معرض خاص بالغنائم في العاصمة موسكو، عرض دبابة "ليوبارد" ألمانية ودبابات "أبرامز" ومدرعات "برادلي" و"هامرز" أمريكية، ومدافع "قيصر" ذاتية الحركة فرنسية وغيرها من الأسلحة الخفيفة والثقيلة التي عوّلت عليها كييف وحلفاؤها في "قلب" موازين المعركة، بحسب وكالة "نوفوستي".

أعلن سيرغي تشيميزوف رئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية للتكنولوجيا، أن خبراء المؤسسة باشروا معاينة دبابة "أبرامز" أمريكية اغتنمت في أوكرانيا للوقوف على تقنياتها، ونقاط ضعفها.

ولم يدل تشيميزوف بأي تفاصيل أخرى، مشيرًا إلى أن الأمر سرّي.