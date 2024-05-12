الروس يستكشفون "خردة" الأسلحة الغربية في معرض الغنائم (فيديو)
يواصل الجيش الروسي عرض نماذج غنائمه من أسلحة "الناتو" في العملية العسكرية في أوكرانيا، ومنها دبابة "أبرامز" الأمريكية التي يستكشف خبراء روس أسرارها.
وجرى في معرض خاص بالغنائم في العاصمة موسكو، عرض دبابة "ليوبارد" ألمانية ودبابات "أبرامز" ومدرعات "برادلي" و"هامرز" أمريكية، ومدافع "قيصر" ذاتية الحركة فرنسية وغيرها من الأسلحة الخفيفة والثقيلة التي عوّلت عليها كييف وحلفاؤها في "قلب" موازين المعركة، بحسب وكالة "نوفوستي".
أعلن سيرغي تشيميزوف رئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية للتكنولوجيا، أن خبراء المؤسسة باشروا معاينة دبابة "أبرامز" أمريكية اغتنمت في أوكرانيا للوقوف على تقنياتها، ونقاط ضعفها.
ولم يدل تشيميزوف بأي تفاصيل أخرى، مشيرًا إلى أن الأمر سرّي.
وبحسب وسائل إعلام روسية، الأسبوع الماضي، جرى نقل دبابة "أبرامز" الأمريكية، وهي الثانية التي يستولي عليها الجنود الروس إلى معرض غنائم الجيش الروسي في تل "بوكلونايا" والذي افتتح يوم 1 مايو الحالي.
الدبابة التي قامت روسيا بغنيمتها في قرية (بيرديشي) بمنطقة دونباس في مطلع مارس/آذار الماضي، تعرضت لإصابات أقل مقارنة بدبابة "أبرامز" الأولى التي تم نقلها أيضًا إلى موسكو.
وأصيبت الدبابة في الجنزير الأيسر؛ ما أجبر أفراد طاقمها على مغادرتها، ثم دمرت القذيفة الروسية رشاشها (عيار 12.7 ملم) المزود بجهاز حراري والمثبت على برج الدبابة، بحسب الإعلام الروسي.