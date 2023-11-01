حذف اسم "إسرائيل" من خرائط صينية يثير تفاعلا واسعا
أثار حذف اسم "إسرائيل" من خرائط إلكترونية صينية تفاعلا وجدلا واسعين في منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، فيما لم تصدر أي ردة فعل بعد من قبل تل أبيب، مثلما لم يتضح بعد ما إذا كان الأمر على علاقة بموقف بكين من الأحداث في قطاع غزة، ورفضها التصعيد الإسرائيلي.
ولوحظ حذف اسم إسرائيل كدولة من خرائط مجموعة من الشركات الصينية، أبرزها "بايدو" و"علي بابا"، دون أن تقدم أي منهما تفسيرا لذلك، فيما تُظهر الخرائط وجود خطوط الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة في العام 1967، وكذلك مدنا إسرائيلية كتل أبيب.
وفي منشور له عبر منصة إكس، قال مدير مكتب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في الصين: "إن مستخدمي الإنترنت الصينيين أعربوا عن حيرتهم، بسبب عدم ظهور اسم إسرائيل على الخرائط الرقمية لشركتي بايدو وعلي بابا، وهو ما يتطابق مع دبلوماسية بكين الغامضة ويتناقض مع اهتمامها بالخرائط".
يشار إلى أن الصين تدعم منذ بداية الحرب على غزة وقف إطلاق النار، واعتبرت أن التصعيد الإسرائيلي تجاوَز نطاق الدفاع عن النفس.