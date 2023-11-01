حذف اسم "إسرائيل" من خرائط صينية يثير تفاعلا واسعا

أثار حذف اسم "إسرائيل" من خرائط إلكترونية صينية تفاعلا وجدلا واسعين في منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، فيما لم تصدر أي ردة فعل بعد من قبل تل أبيب، مثلما لم يتضح بعد ما إذا كان الأمر على علاقة بموقف بكين من الأحداث في قطاع غزة، ورفضها التصعيد الإسرائيلي.

ولوحظ حذف اسم إسرائيل كدولة من خرائط مجموعة من الشركات الصينية، أبرزها "بايدو" و"علي بابا"، دون أن تقدم أي منهما تفسيرا لذلك، فيما تُظهر الخرائط وجود خطوط الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة في العام 1967، وكذلك مدنا إسرائيلية كتل أبيب.