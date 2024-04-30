أوكرانيا تفكك النصب التذكاري للصداقة مع روسيا (صور)

بدأت السلطات في كييف، الثلاثاء، إزالة نصب تذكاري يعود إلى الحقبة السوفييتية يحتفل بالصداقة مع روسيا، بعد مرور أكثر من عامين على الحرب.

وقال مكتب رئيس البلدية على وسائل التواصل الاجتماعي إن "الخدمات البلدية في المدينة بدأت في تفكيك" النصب التذكاري.

يحيي النصب ذكرى التوقيع عام 1654 على معاهدة ملزمة أوكرانيا للحكم الروسي.

وتم تركيب الهيكل - وهو عبارة عن سلسلة من المنحوتات الحجرية التي تصور الموقعين الأوكرانيين والروس على المعاهدة - في حديقة بوسط كييف كجزء من مجمع تذكاري يحتفل بـ "الصداقة" بين الروس والأوكرانيين.