"ذي غارديان": حزب العمال البريطاني يعتبر فرار دانيال خليفة من السجن فشلًا حكوميًا

اعتبر حزب العمال البريطاني فرار السجين دانيال خليفة، البالغ من العمر 21 عامًا، والمشتبه بضلوعه بالإرهاب، من سجن "وندسورث" في العاصمة لندن، فشلًا حكوميًا في الحفاظ على أمان الناس.

وأشار، بحسب ما أوردت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، إلى أن الحادثة تأتي في سياق انهيار سياسات أخرى، كتداعي "الكونكريت" في المدارس.

وقال وزير العدل اليكس تشوك إن عملية الهروب حدثت بينما كان كامل طاقم السجن في عملهم، وذلك عندما ربط المشتبه به نفسه بالجانب السفلي من سيارة توصيل طلبات.