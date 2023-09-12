"ذي غارديان": حزب العمال البريطاني يعتبر فرار دانيال خليفة من السجن فشلًا حكوميًا
اعتبر حزب العمال البريطاني فرار السجين دانيال خليفة، البالغ من العمر 21 عامًا، والمشتبه بضلوعه بالإرهاب، من سجن "وندسورث" في العاصمة لندن، فشلًا حكوميًا في الحفاظ على أمان الناس.
وأشار، بحسب ما أوردت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، إلى أن الحادثة تأتي في سياق انهيار سياسات أخرى، كتداعي "الكونكريت" في المدارس.
وقال وزير العدل اليكس تشوك إن عملية الهروب حدثت بينما كان كامل طاقم السجن في عملهم، وذلك عندما ربط المشتبه به نفسه بالجانب السفلي من سيارة توصيل طلبات.
وفي إشارة إلى احتمالية أن تركز الحملات الانتخابية المقبلة على ما إذا كانت الخدمات العامة الأساسية في المملكة المتحدة تعمل بشكل ملائم، بعد 13 عامًا من حكم حزب المحافظين، اتهم حزب العمال رئيس الوزراء ريشي سوناك بتجاهل التحذيرات في عدد من المجالات.
وإلى جانب تأثر آلاف الطلبة بالهياكل الخرسانية غير الآمنة في المدارس، سلط حزب العمال الضوء على تقارير تزعم حدوث تجسس صيني في البرلمان، لافتًا إلى أن حزب المحافظين كان مشغولًا في حل الدراما الخاصة به على حساب البريطانيين.
وقال مدير الإنفاق العام في حكومة الظل جوناثان اشوورث إن سوناك فشل في واجبه الأول في المحافظة على أمان الناس، سواء على صعيد توفير مدارس آمنة للأطفال، أو الإبقاء على إرهابيين مشتبه بهم بعيدًا عن الشوارع، أو منع الجواسيس الصينيين من اختراق البرلمان، فالحكومة غارقة في الفوضى، مؤكدًا أن الشعب البريطاني يستحق حكومة أفضل من "الحكومة المحافظة غير الكفؤة"، بحد تعبيره.
المصدر: صحيفة "ذي غارديان" البريطانية