نقل رئيس وزراء سلوفاكيا للمستشفى بعد تعرضه لمحاولة اغتيال (فيديو)

وقالت وسائل إعلام محلية إن فيكو أصيب برأسه وصدره، ما يشير إلى أن إصابته بليغة.

ونقل موقع محلي على لسان شاهدة عيان، إنها سمعت صوت 3 أو 4 طلقات، ورأت فيكو يسقط على الأرض مصابا بجروح في صدره ورأسه.

وفاز رئيس الوزراء الشعبوي في الانتخابات العامة التي أجريت في 30 سبتمبر/أيلول، وواجه انتقادات واسعة النطاق بسبب استقطاب السياسة في الدولة الواقعة في وسط أوروبا بتعليقاته المؤيدة لروسيا ومحاولته توسيع سيطرة الدولة على وسائل الإعلام.

وعبرت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا عن صدمتها للهجوم المسلح "الوحشي" على رئيس الوزراء.

وقالت الرئيسة المنتهية ولايتها في بيان "أنا أشعر بالصدمة. أتمنى لروبرت فيكو التحلي بالكثير من القوة في هذه اللحظة الحرجة للتعافي من هذا الهجوم الوحشي وغير المسؤول".

من جهتها أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "الهجوم البشع" على رئيس الوزراء السلوفاكي.