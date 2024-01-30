"كيف سترد على تهنئة بوتين؟".. إجابات متناقضة لمرشحي الرئاسة الفنلندية

اختلف المرشحان الرئاسيان الفنلنديان، ألكسندر ستاب وبيكا هافيستو، حول الرد على مكالمة التهنئة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد فوز أحدهما بالرئاسة.

ووجَّه مذيع برنامج "من الاستوديو" في مناظرة بين المرشحين السؤال على الهواء مباشرة، اليوم الثلاثاء، لكلٍّ من المرشحين اللذين وصلا إلى الجولة الثانية من الانتخابات.

وأكد "ستاب" المعروف بتأييده لانضمام فنلندا إلى حلف شمالي الأطلسي "الناتو"، أنه لن يرد على مكالمة بوتين إذا فاز بالرئاسة.

وقال المرشح: "ليست لدينا أي علاقات سياسية مع روسيا، ولا أرى ضرورة للرد على المكالمة حتى تنتهي الحرب أو حتى نتفق على هذه القضية مع حلفائنا".

وردًّا على السؤال نفسه، قال منافسه هافيستو إنه سيرد على الهاتف لأنها مكالمة من رئيس دولة كبرى، لكنه لن يدخل في مناقشات سياسية دون التنسيق مع أقرب حلفائه على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وفي الجولة الأولى التي أجريت، أول أمس الأحد، صوت 27.2% من الناخبين لستاب الذي شغل منصب رئيس الوزراء سابقًا، و25.8% لهافيستو الذي كان وزيرًا للخارجية، بحسب بيانات وزارة العدل بعد فرز 100% من الأصوات.

ومن المقرر أن تنظَّم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الـ11 من فبراير/ شباط على أن يبدأ التصويت المبكر في فنلندا وخارجها في الـ31 من يناير/ كانون الثاني.