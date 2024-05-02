هل عادت الدبلوماسية الأمريكية إلى الأسلوب الكلاسيكي؟

لا تكاد جولات وزيارات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لدول المنطقة تنتهي حتى تبدأ جولة أخرى، في جهد دبلوماسي ينشط في المنطقة منذ اليوم الأول لأحداث السابع من أكتوبر، وهو ما أثار تساؤلات حول الأسلوب الذي تنهجه أمريكا في تعاملها مع الملفات الراهنة، وما يشوبه من تناقض بين الأقوال والأفعال.

الوزير بلينكن يبدأ وينهي زياراته بتصريحات تشير إلى الأهداف المعلنة من لقاءاته مع القادة وكبار المسؤولين في الدول العربية وإسرائيل إضافة إلى تركيا بعنوان السعي لوقف الحرب في غزة.

وباستعراض الجهود الدبلوماسية الأمريكية والمقاربات التي تعمل عليها بشأن ملف الحرب على غزة، نجد أنها مرت بمنعطفات وتغيرات مفصلية، بين الأسابيع الأولى من بداية الحرب والأسابيع الأخيرة الحالية.

تطابق تام

وبغض النظر عن التوافق معها أم لا، شهدت البدايات تطابقًا تامًّا بين التحركات والأهداف الدبلوماسية الأمريكية والممارسات على أرض الواقع بنسبة كبيرة تصل إلى التوافق التام بين الأقوال والأفعال.

فالولايات المتحدة الأمريكية أعلنت منذ اليوم على لسان الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية بلينكن الدعم الكامل واللامحدود لإسرائيل وأحبطت جميع محاولات إصدار قرارات من مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة رافقه إمدادات بالأسلحة والذخائر والمعلومات الاستخبارية.

وترجمت إدارة البيت الأبيض موقفها الدبلوماسي والسياسي من خلال إجراءات عملية على الأرض، كان أبرزها تحريك بارجاتها وحاملات الطائرات إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط حماية لإسرائيل.

وعلى إثر الضغوط والانتقادات الدولية والداخلية التي تعرَّضت إليها إدارة الرئيس بايدن جراء استمرار الحرب لأشهر، بدا واضحًا تغير إستراتيجيات وأدوات الإدارة الأمريكية في التعاطي مع ملف الحرب على غزة. كما إن تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع وارتفاع عدد الضحايا والمصابين إلى أرقام غير مسبوقة، وظهور بوادر توسعها في المنطقة أصبح عاملًا ضاغطًا على الإدارة الأمريكية خصوصًا في ظل سباق الانتخابات الرئاسية.

عودة للأسلوب الكلاسيكي

لكن هذه التغيرات في السياسة الأمريكية لم تأخذ منحى إيجابيًّا، بل على العكس، فقد عادت السياسة الأمريكية الى الأسلوب التقليدي الكلاسيكي الذي يتمحور حول التناقض بين الأقوال والأفعال.

فالدبلوماسية الأمريكية بقيادة وزير الخارجية بلينكن لم تعد تصرّح بالدعم المطلق لإسرائيل، وتحاول الظهور بموقف متوازن من خلال إعلان رفضها اجتياح رفح ودعمها جهود الوساطة والتفاوض بين إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار، إضافة إلى امتناعها عن التصويت على قرار مجلس الأمن الأخير المطالب بوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن كل المحتجزين، والإسراع بدخول المزيد من المساعدات للقطاع ولم تستخدم حق النقض (الفيتو).