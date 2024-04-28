حرب غزة تلقي بظلالها على العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض

سيواجه المسؤولون السياسيون والصحافيون الذين يشاركون السبت في العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض، وفي مقدمهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، أسئلة بالجملة عن مصير الفلسطينيين في قطاع غزة، في وقت قالت فيه لجنة حماية الصحافيين في نيويورك إن ما لا يقل عن 97 صحافيا قتلوا منذ بدء الحرب.

وفي رسالة مفتوحة، نقلت فحواها فرانس برس، كتب عدد كبير من الصحفيين الفلسطينيين الذين يطالبون بمقاطعة هذا الحدث السنوي "تتحملون مسؤولية خاصة عن قول الحقيقة للأقوياء ودعم النزاهة الصحافية. من غير المقبول التزام الصمت، إما بداعي الخوف وإما لأسباب تتصل بالمهنة، في وقت يتواصل اعتقال وتعذيب وقتل صحفيين في غزة لمجرد أنهم يؤدون وظيفتهم".

وتقول لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك إن ما لا يقل عن 97 صحافيا قتلوا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بينهم 92 من الفلسطينيين. وأصيب 16 آخرون على الأقل.

كذلك، من المقرر تنظيم تظاهرة على مسافة قريبة من فندق هيلتون في واشنطن حيث يقام العشاء.

وقالت إحدى المجموعات المنظمة للتظاهرة، "كود بينك"، إنها تريد "إيقاف" العشاء احتجاجا على "تواطؤ حكومة بايدن في استهداف الصحفيين الفلسطينيين وقتلهم على يد الجيش الإسرائيلي"، موضحة أن هذا الإجراء سيكون "غير عنيف".