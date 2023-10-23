استدعاء السناتور الأمريكي مينينديز بتهمة العمل كوكيل أجنبي
من المقرر أن يقدم السناتور الأمريكي بوب مينينديز، اليوم الاثنين، رده على لائحة اتهام جديدة بتهمة العمل كوكيل أجنبي.
واتهم ممثلون للادعاء الاتحادي في الـ12 من أكتوبر/تشرين الأول السناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرزي، الذي كان حتى وقت قريب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
ومن المتوقع أن يطلب من مينينديز تقديم رده بشأن التهمة الجديدة في الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1900 بتوقيت غرينتش) أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية سيدني ستاين، ولم يرد محاموه على طلب للتعليق.
وفي بيان صدر في الـ12 من أكتوبر/تشرين الأول، قال مينينديز "وضع تهمة جديدة فوق تهمة قديمة لا يجعل هذه المزاعم صحيحة".