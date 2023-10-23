استدعاء السناتور الأمريكي مينينديز بتهمة العمل كوكيل أجنبي

من المقرر أن يقدم السناتور الأمريكي بوب مينينديز، اليوم الاثنين، رده على لائحة اتهام جديدة بتهمة العمل كوكيل أجنبي.

واتهم ممثلون للادعاء الاتحادي في الـ12 من أكتوبر/تشرين الأول السناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرزي، الذي كان حتى وقت قريب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.