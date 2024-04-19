سلسلة هزات أرضية متفاوتة تضع تركيا في حالة تأهب
أعلنت السلطات التركية أن سلسلة من الهزات المتفاوتة القوة، ضربت وسط تركيا، يوم أمس الخميس، دون أن تسفر عن ضحايا، لكنها وضعت المنطقة في حال تأهب.
وشعر السكان بثلاث هزات على الأقل، في وقت متأخر من النهار وفي وقت باكر من المساء، في منطقة توكات بين شواطئ البحر الأسود وشمال الأناضول، بلغت قوة إحداها 5,6 درجات وأدت إلى إصابة شخص، وتسببت في أضرار مادية، وفق ما أعلنه وزير الصحة فخر الدين قوجا.
وقال الوزير عبر منصة "إكس"، إن "سيارات تدخل وإسعاف أرسِلت إلى الموقع".
وتحدثت وكالة الأنباء المحلية "إيه إتش آي" عن وجود 5 مصابين بين السكان الذين أصيبوا بالذعر أثناء محاولتهم الفرار من منازلهم.
وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا إنه "يُتابع الوضع"، بينما توجّه إلى المكان حاكم توكات، حيث يقع مركز الزلزال على عمق 5,25 كلم تحت الأرض، ووفد من وكالة الإغاثة الحكومية التركية "آفاد".
وكانت مناطق واسعة في جنوب شرق تركيا وشمال سوريا المجاورة قد استفاقت، فجر الـ6 من شهر فبراير 2023، على وقع زلزال مدمّر أودى بحياة نحو 60 ألف شخص في البلدين.