سلسلة هزات أرضية متفاوتة تضع تركيا في حالة تأهب

أعلنت السلطات التركية أن سلسلة من الهزات المتفاوتة القوة، ضربت وسط تركيا، يوم أمس الخميس، دون أن تسفر عن ضحايا، لكنها وضعت المنطقة في حال تأهب.

وشعر السكان بثلاث هزات على الأقل، في وقت متأخر من النهار وفي وقت باكر من المساء، في منطقة توكات بين شواطئ البحر الأسود وشمال الأناضول، بلغت قوة إحداها 5,6 درجات وأدت إلى إصابة شخص، وتسببت في أضرار مادية، وفق ما أعلنه وزير الصحة فخر الدين قوجا.

وقال الوزير عبر منصة "إكس"، إن "سيارات تدخل وإسعاف أرسِلت إلى الموقع".