إسرائيل.. تجدد المظاهرات أمام الكنيست ومطالبات باستقالة نتنياهو

تظاهر آلاف الإسرائيليين، بينهم عدد من أقارب الرهائن المحتجزين في غزة، مجددا، مساء الثلاثاء، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمين إياه بـ"خيانة" الثقة الشعبية.

وهاجم أقارب رهائن محتجزين في غزة رئيس الوزراء نتنياهو، معتبرين أنه يخوض حملة ضد الرهائن وعائلاتهم، واصفين إياه بأنه "خائن للشعب ولدولة إسرائيل".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ايناف زانغاوكر، وهي والدة أحد الرهائن، تقول مخاطبة نتنياهو: "تخوض حملة ضدي، ضد عائلات الرهائن، لقد انقلبت علينا. أنت خائن لشعبك ولناخبيك ولدولة إسرائيل".

ويُحتجز ماتان، ابن زانغاوكر، منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، الذي أشعل الحرب في قطاع غزة بين الدولة العبرية والحركة.