السلفادور.. هل يفوز "أروع دكتاتور" بعهد رئاسي جديد؟

ووفقًا لاستطلاع أجرته جامعة أمريكا الوسطى، في كانون الثاني/ يناير الماضي، فإن نحو 8 من كل 10 ناخبين يؤيدون أبو كيلة.

وبعد تناوب أبو كيلة على السلطة لنحو 3 عقود، فقد التحالف الجمهوري القومي المحافظ و"جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني" اليسارية مصداقيتهما بالكامل بسبب فسادهما وعدم فاعليتهما. يحصل مرشحوهم للرئاسة هذا العام على أرقام فردية منخفضة.

واكتسب أبو كيلة، شهرة بسبب حملته العنيفة ضد العصابات، والتي تم فيها اعتقال أكثر من 1% من سكان البلاد.

في حين أن إدارته متهمة بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، فقد انخفض العنف أيضًا في بلد كان يعرف قبل بضع سنوات فقط بأنه أحد أخطر البلدان في العالم.

أبو كيلة يحذر من عدم فوزه

وفي الفترة التي سبقت انتخابات الأحد، لم يظهر أبو كيلة في أي حملة عامة، وبدلا من ذلك، ملأ الشعبوي وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزيون في مختلف أنحاء البلاد برسالة بسيطة مسجلة من على أريكته مفادها أنه إذا لم يفز هو وحزبه - الذي يعرف باسم "أفكار جديدة" - في الانتخابات هذا العام، فإن "الحرب مع العصابات سوف تتعرض للخطر".

وأضاف أن "المعارضة ستتمكن من تحقيق خطتها الحقيقية والوحيدة المتمثلة في تحرير أفراد العصابات واستخدامهم للعودة إلى السلطة".

ومع ذلك، ينظر إلى أبو كيلة، البالغ من العمر 42 عامًا، وحزبه، بشكل متزايد على أنهم حالة تستحق الدراسة في إطار تفاقم عالمي أوسع للاستبداد.