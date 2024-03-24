"في حقيبتي قنبلة".. استنفار بمطار موسكو بعد اعتراف مسافرة

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، بتأخر إقلاع طائرة من مطار شرميتييفو في موسكو متوجهة إلى العاصمة الأرمينية يريفان، عقب إبلاغ راكبة عن وجود قنبلة في حقيبتها.

وتابعت المصادر أن السلطات قررت تأخير رحلة من موسكو إلى يريفان، بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة على متن طائرة، وفق ما نقلت يورونيوز.

وأضافت أن الشرطة متواجدة في مكان الحادث، إذ تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، من دون مزيد من التفاصيل بانتظار التحقيقات.

يأتي هذا الحادث فيما نكّست روسيا أعلامها، اليوم الأحد؛ حِدادًا على الضحايا الذين سقطوا في مجمع "كروكوس سيتي هول"، يوم الجمعة، بهجوم تبناه تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت لجنة التحقيقات الروسية، اليوم الأحد، إن السلطات أعلنت ارتفاع عدد القتلى جراء إطلاق الرصاص العشوائي، يوم الجمعة، في قاعة حفلات بالقرب من موسكو إلى 137 قتيلا، منهم ثلاثة أطفال.

وذكرت اللجنة أنه جرى التعرف على 62 جثة.

وأعلن تنظيم داعش المسلح مسؤوليته عن هجوم الجمعة، لكن هناك مؤشرات على أن روسيا تتعقب صلة أوكرانية، رغم نفي مسؤولين أوكرانيين بشكل قاطع أية صلة لكييف بالهجوم.