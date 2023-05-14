نتائج أولية للانتخابات التركية تظهر تقدم أردوغان بـ59.47% من الأصوات

سياسات الاستقطاب

وقال أحمد كالكان (64 عامًا) لدى إدلائه بصوته لصالح كليجدار أوغلو في إسطنبول: "أرى أن هذه الانتخابات فرصة للاختيار بين الديمقراطية والدكتاتورية"، مرددا وجهة نظر المعارضين الذين يخشون أن تزداد سلطوية أردوغان في الحكم إذا ما فاز.

وأضاف كالكان، وهو موظف متقاعد بقطاع الصحة: "اخترت الديمقراطية وآمل أن تختار بلدي الديمقراطية".

ويقول أردوغان، السياسي المخضرم البالغ من العمر 69 عامًا، والذي فاز بالعديد من الانتخابات في السابق، إنه "يحترم الديمقراطية" وينفي أي نزوع للحكم السلطوي.

وفي مؤشر على أن أردوغان لا يزال يتمتع بقدر من الشعبية، قال محمد عاكف كهرمان الذي أدلى بصوته في إسطنبول أيضًا، إن الرئيس ما زال يمثل المستقبل حتى بعد عشرين عامًا في السلطة.

وأضاف: "ستكون تركيا دولة رائدة عالميا".

وتباينت آراء الناخبين في أنحاء البلاد بين مؤيد ومعارض لأردوغان، الشخصية المثيرة للانقسام، والذي يأمل في تمديد ولايته كأطول رؤساء تركيا حكمًا في تاريخها الحديث الممتد منذ 100 عام.