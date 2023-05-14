نتائج أولية للانتخابات التركية تظهر تقدم أردوغان بـ59.47% من الأصوات
أظهرت نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية، اليوم الأحد، تقدم رجب طيب أردوغان بعد حصوله على 59.47% من الأصوات مقابل 34.79% لمنافسه كمال كليجدار أوغلو.
وذكرت قناة "خبر ترك" النتائج بناء على إحصاء 9.1% من الأصوات.
وكان الأتراك قد أدلوا بأصواتهم، اليوم الأحد، في واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ بلادهم الحديث الممتد منذ 100 عام.
وستقرر الانتخابات الرئاسية ليس فقط من سيقود تركيا -العضو في حلف شمال الأطلسي- التي يصل عدد سكانها إلى 85 مليون نسمة، وإنما ستحدد أيضا أسلوب حكمها والاتجاه الذي سيمضي فيه الاقتصاد، وسط أزمة غلاء محتدمة، فضلا عن شكل سياستها الخارجية.
وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها رسميا في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت غرينتش)، بعد تصويت على مدى تسع ساعات.
ونجح أردوغان في تحويل تركيا إلى طرف فاعل على الصعيد العالمي، وأقام مشروعات عملاقة لمواكبة العصر مثل الجسور والمستشفيات والمطارات الجديدة، وأسس صناعات عسكرية تطلب إنتاجها دول أجنبية.
لكن سياسته الاقتصادية المتمثلة في خفض أسعار الفائدة أدت إلى أزمة غلاء المعيشة وزيادة التضخم؛ ما تركه فريسة لغضب الناخبين.
وما زاد من استياء الناخبين هو رد الفعل البطيء من جانب حكومته على الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق تركيا، وأودى بحياة 50 ألفا في فبراير/ شباط.
وتعهد كليجدار أوغلو بوضع تركيا على مسار الديمقراطية بعد قمع لسنوات، والعودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية، وتمكين المؤسسات التي فقدت استقلاليتها في ظل قبضة أردوغان القوية، وإعادة بناء العلاقات المتدهورة مع الغرب.
سياسات الاستقطاب
وقال أحمد كالكان (64 عامًا) لدى إدلائه بصوته لصالح كليجدار أوغلو في إسطنبول: "أرى أن هذه الانتخابات فرصة للاختيار بين الديمقراطية والدكتاتورية"، مرددا وجهة نظر المعارضين الذين يخشون أن تزداد سلطوية أردوغان في الحكم إذا ما فاز.
وأضاف كالكان، وهو موظف متقاعد بقطاع الصحة: "اخترت الديمقراطية وآمل أن تختار بلدي الديمقراطية".
ويقول أردوغان، السياسي المخضرم البالغ من العمر 69 عامًا، والذي فاز بالعديد من الانتخابات في السابق، إنه "يحترم الديمقراطية" وينفي أي نزوع للحكم السلطوي.
وفي مؤشر على أن أردوغان لا يزال يتمتع بقدر من الشعبية، قال محمد عاكف كهرمان الذي أدلى بصوته في إسطنبول أيضًا، إن الرئيس ما زال يمثل المستقبل حتى بعد عشرين عامًا في السلطة.
وأضاف: "ستكون تركيا دولة رائدة عالميا".
وتباينت آراء الناخبين في أنحاء البلاد بين مؤيد ومعارض لأردوغان، الشخصية المثيرة للانقسام، والذي يأمل في تمديد ولايته كأطول رؤساء تركيا حكمًا في تاريخها الحديث الممتد منذ 100 عام.
وصافح أردوغان مسؤولي الانتخابات لدى إدلائه بصوته في إسطنبول، وتحدث مع مراسل لمحطة تلفزيونية في مركز الاقتراع.
وقال: "نسأل الله مستقبلًا أفضل لبلادنا وأمتنا والديمقراطية التركية".
وتوجه أردوغان بعد ذلك إلى أنقرة رغم إعلانه أنه سيراقب الانتخابات من إسطنبول.
وأدلى كليجدار أوغلو (74 عامًا) بصوته في أنقرة، وعلت وجهه ابتسامة وسط تصفيق الحشود المنتظرة لدى خروجه من مركز الاقتراع.
وقال لوسائل الإعلام: "أعبر عن حبي العميق واحترامي لكل المواطنين الذين يذهبون إلى صندوق الاقتراع ويدلون بأصواتهم.. جميعنا نفتقد الديمقراطية كثيرًا".
وتراقب الانتخابات بعثة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وقالت إنها ستصدر بيانا بملاحظاتها الأولية، غدا الإثنين.