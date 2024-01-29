أحكام غيابية على 4 ناشطين في مؤسسة المعارض الروسي نافالني‎

أصدرت محكمة موسكو أحكامًا بإلقاء القبض والاحتجاز لمدة شهرين على 4 ناشطين في "مؤسسة مكافحة الفساد" التي أنشأها المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وبحسب قرار المحكمة، يتم احتجاز المتهمين الأربعة لمدة شهرين حال دخول الأراضي الروسية، وتم إصدار الأحكام بحق كل من ماريا بيفتشيخ، وديمتري نيزوفتسيف، وآنا بيريوكوفا، والسكرتيرة الصحفية لنافالني كيرا يارميشو.

ووُجهت إليهم اتهامات غيابية بتنظيم "تجمع متطرف والمشاركة فيه، ونشر معلومات كاذبة عن عمد حول القوات المسلحة الروسية، والتخريب، والدعوات العامة لأنشطة إرهابية، والتبرير العلني للإرهاب".

يذكر أنه في آب/ أغسطس من العام الماضي، أصدرت محكمة موسكو على نافالني حكمًا بالسجن 19 عامًا بتهمة إنشاء وقيادة "تجمع متطرف"، بالإضافة إلى أحكام سابقة اتخذت الطابع ذاته.

ويقضي المعارض الروسي محكوميته في سجن "آي كيه-3" في مقاطعة يامال-نينيتس الروسية والتي تقع على بعد نحو 1900 كيلومتر شمال شرق موسكو.