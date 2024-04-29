خبراء ينتقدون تصريحات ماكرون حول "الدفاع الأوروبي بالأسلحة النووية"
بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المثيرة للجدل، بأنه مستعد لفتح النقاش حول "الدفاع الأوروبي المجهز بالأسلحة الذرية"، اعتبر محللون غربيون أن "التصريحات تكتيكية، لاستحالة تقاسم الأسلحة النووية".
وبعد يومين من خطاب ماكرون في جامعة "السوربون"، حيث دعا أوروبا إلى "تجهيز نفسها بدفاع ذي مصداقية"، ذهب ماكرون إلى أبعد من ذلك قليلاً في هذا الموضوع في مقابلة صحف مجموعة "إيبرا".
وقال ماكرون، الذي طرح على الطاولة بالفعل احتمال وجود دفاع مشترك مضاد للطائرات إلى جانب قدرات الضرب العميق، إنه "مستعد لفتح النقاش حول الدفاع الأوروبي الذي سيشمل الأسلحة النووية"؛ بهدف الرد على التهديد الروسي.
انتقادات النخبة
وفي هذا السياق، قال المستشار السياسي في الأمم المتحدة والباحث السياسي الفرنسي أوليفييه دوزون، لـ"إرم نيوز" موجها تصريحاته لماكرون: "لا يا سيادة الرئيس.. الذرة لا يمكن تقاسمها"، مشيراً أن تلك التصريحات "أثارت انتقادات النخبة السياسية في فرنسا".
وقال زعيم اليمين ورئيس قائمة حزب الجمهوريين في انتخابات البرلمان الأوروبي، فرانسوا زافييه بيلامي في تصريحات صحافية: "يخبرنا ماكرون أنه يريد إطلاق نقاش حول تجميع الردع النووي مع الدول الأوروبية، موضحاً أن الأمر خطير للغاية".
ومن جهته، قال تييري مارياني، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب التجمع الوطني، إن "ماكرون أصبح يشكل خطرا وطنيا؛ فبعد الأسلحة النووية، سيأتي مقعد فرنسا الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي سيتم بيعه أيضا للاتحاد الأوروبي".
أما عن اليسار، فقال زعيم اليسار المتطرف عن حزب فرنسا المتمردة جون لوك ميلانشون، إن "ماكرون وجه للتو ضربة جديدة لمصداقية الردع النووي الفرنسي، وهذا لا يمكن تقاسمه، وتحت غطاء الدفاع عن الأراضي الأوروبية، يريد ماكرون تصفية الحكم الذاتي الاستراتيجي الفرنسي".
ومن جانبها، قالت رئيسة مؤسسة Géopragma الفكرية على حسابها على منصة "إكس" كارولين جالاتيروس: "إن استخدام الأسلحة النووية يقتصر بشكل صارم على التهديد الحيوي والوجودي لفرنسا وشعبها وأراضيها".
وأضافت: "التخلص من السلاح الذري يمنحنا عبئا استراتيجيًا ثمينًا وحرية المناورة لنكون أقل غباءً من الآخرين ولنكون قادرين على تقديم شيء آخر غير المزايدة الفردية".
وتابعت: "إنها أيضًا القنبلة التي تسمح لنا بأن نكون أقوياء التوازن وعدم الانحياز".
وعاد دوزون قائلاً: "فرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وإسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية والمملكة المتحدة، هي الدول الوحيدة المجهزة بهذه الأسلحة القادرة على إلحاق أضرار غير مقبولة".
وأضاف: "مع ذلك، يجب النظر إلى الوضع الأوروبي عن كثب، لأنه يوجد في الواقع إمكانية لتقاسم الأسلحة النووية؛ أولا وقبل كل شيء داخل حلف شمال الأطلسي".
وبدوره قال الجنرال جان مارك لوران، رئيس ملف الدفاع والفضاء في معهد العلوم بوردو، في تصريحات لـ"إرم نيوز": "في الواقع، أنشأت الولايات المتحدة شبكة دفاع نووي في أوروبا في عام 1950، واليوم، لا يزال هناك حوالي مائة قنبلة ذرية أمريكية موزعة داخل الحلف، في بلجيكا وهولندا وألمانيا وإيطاليا".
وأوضح أنه "تم تعزيز هذه الشراكة بشكل أكبر من خلال شراء هذه الدول الأربع لطائرات قاذفة أمريكية من طراز "إف-35" قادرة على حمل هذه القنابل التكتيكية.. لا يمكن لأحد غير الولايات المتحدة أن يمس هذه الأسلحة".
التدريبات النووية
وأضاف لوران أنه "من الواضح أن منظمة حلف شمال الأطلسي تتولى هذه الكفاءة الذرية"، مشيراً أن "الناتو ينظم كل عام مناورة للردع النووي تحت اسم تدريب "الظهر الصامد".
وفي أكتوبر/تشرين الأول، جمعت النسخة الأخيرة من التدريبات ثلاث عشرة دولة في جنوب أوروبا والعديد من الطائرات بما في ذلك قاذفات القنابل الأمريكية من طراز(بي-52) فيما لم تنضم فرنسا أبدًا إلى السياج النووي لحلف شمال الأطلسي".
وتفتتح قمة مجموعة السبع يوم الجمعة المقبل، في هيروشيما باليابان، حيث أسقطت الولايات المتحدة قنبلة ذرية لأول مرة في السادس من أغسطس عام 1945، وسيتم تحديث الردع النووي الفرنسي، الذي بدأ إطلاقه منذ عام 1964، بحسب صحيفة "سود ويست" الفرنسية.
وبما أن فرنسا ليست جزءاً من الخطط النووية لحلف شمال الأطلسي، فإن رؤيتها منخرطة في مثل هذه المشاركة سوف يشكل بالتالي قطيعة.
وتساءل الجنرال لوران: "يجب أن نعرف ما هو السلاح الذي نتحدث عنه، والردع الفرنسي يتمحور حول ركيزتين: العنصر المحمول جوا والقوة المحيطية الاستراتيجية".
وتابع: "الأول، مدعوم بطائرة رافال، يستخدم صاروخ ASMP-A متوسط المدى؛ أما الصاروخ الثاني فهو الصواريخ العابرة للقارات ( إم 51) التي تطلقها الغواصات، وبالتالي، فمن غير المتصور أن تتقاسم فرنسا صواريخها النووية عابرة القارات".