خبراء ينتقدون تصريحات ماكرون حول "الدفاع الأوروبي بالأسلحة النووية"

بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المثيرة للجدل، بأنه مستعد لفتح النقاش حول "الدفاع الأوروبي المجهز بالأسلحة الذرية"، اعتبر محللون غربيون أن "التصريحات تكتيكية، لاستحالة تقاسم الأسلحة النووية".

وبعد يومين من خطاب ماكرون في جامعة "السوربون"، حيث دعا أوروبا إلى "تجهيز نفسها بدفاع ذي مصداقية"، ذهب ماكرون إلى أبعد من ذلك قليلاً في هذا الموضوع في مقابلة صحف مجموعة "إيبرا".

وقال ماكرون، الذي طرح على الطاولة بالفعل احتمال وجود دفاع مشترك مضاد للطائرات إلى جانب قدرات الضرب العميق، إنه "مستعد لفتح النقاش حول الدفاع الأوروبي الذي سيشمل الأسلحة النووية"؛ بهدف الرد على التهديد الروسي.

انتقادات النخبة

وفي هذا السياق، قال المستشار السياسي في الأمم المتحدة والباحث السياسي الفرنسي أوليفييه دوزون، لـ"إرم نيوز" موجها تصريحاته لماكرون: "لا يا سيادة الرئيس.. الذرة لا يمكن تقاسمها"، مشيراً أن تلك التصريحات "أثارت انتقادات النخبة السياسية في فرنسا".

وقال زعيم اليمين ورئيس قائمة حزب الجمهوريين في انتخابات البرلمان الأوروبي، فرانسوا زافييه بيلامي في تصريحات صحافية: "يخبرنا ماكرون أنه يريد إطلاق نقاش حول تجميع الردع النووي مع الدول الأوروبية، موضحاً أن الأمر خطير للغاية".

ومن جهته، قال تييري مارياني، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب التجمع الوطني، إن "ماكرون أصبح يشكل خطرا وطنيا؛ فبعد الأسلحة النووية، سيأتي مقعد فرنسا الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي سيتم بيعه أيضا للاتحاد الأوروبي".

أما عن اليسار، فقال زعيم اليسار المتطرف عن حزب فرنسا المتمردة جون لوك ميلانشون، إن "ماكرون وجه للتو ضربة جديدة لمصداقية الردع النووي الفرنسي، وهذا لا يمكن تقاسمه، وتحت غطاء الدفاع عن الأراضي الأوروبية، يريد ماكرون تصفية الحكم الذاتي الاستراتيجي الفرنسي".

ومن جانبها، قالت رئيسة مؤسسة Géopragma الفكرية على حسابها على منصة "إكس" كارولين جالاتيروس: "إن استخدام الأسلحة النووية يقتصر بشكل صارم على التهديد الحيوي والوجودي لفرنسا وشعبها وأراضيها".

وأضافت: "التخلص من السلاح الذري يمنحنا عبئا استراتيجيًا ثمينًا وحرية المناورة لنكون أقل غباءً من الآخرين ولنكون قادرين على تقديم شيء آخر غير المزايدة الفردية".

وتابعت: "إنها أيضًا القنبلة التي تسمح لنا بأن نكون أقوياء التوازن وعدم الانحياز".

وعاد دوزون قائلاً: "فرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وإسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية والمملكة المتحدة، هي الدول الوحيدة المجهزة بهذه الأسلحة القادرة على إلحاق أضرار غير مقبولة".