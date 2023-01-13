صحيفة: بايدن سيطلب من الكونغرس الموافقة على بيع طائرات "إف-16" لتركيا
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستطلب من الكونغرس الموافقة على بيع طائرات "إف-16" لتركيا، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" مساء اليوم الجمعة.
وفي ظل تحسن العلاقات الأمريكية-التركية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلن الرئيس بايدن، في حزيران/يونيو الماضي، أنه سيؤيد بيع مقاتلات "إف-16" الأقل تطورا.
وعلقت مشاركة تركيا في برنامج لاستبدال مجموعة واسعة من الطائرات المقاتلة لدول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بعدما اشترت منظومة روسية متطورة للدفاع الصاروخي عام 2019.
ولم يحظ الأمر بدعم الكونغرس الذي تتطلب المبيعات العسكرية تأييده، نظرًا لمخاوف أبرز المشرعين الأمريكيين من خطاب تركيا المتشدد حيال خصمها التقليدي، اليونان.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد في أكثر من مناسبة، أن بلاده قد تلجأ إلى دول مثل روسيا في حال عدم إيفاء الولايات المتحدة بتعهدها تسليم أنقرة مقاتلات من طراز "إف-16".
وقال أردوغان، في أيلول/سبتمبر الماضي، إن "الولايات المتحدة ليست الوحيدة التي تبيع طائرات حربية في العالم.. تبيعها المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا أيضا".
وتابع: "يمكن شراؤها من أماكن أخرى ويبعث إلينا آخرون إشارات".