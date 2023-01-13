صحيفة: بايدن سيطلب من الكونغرس الموافقة على بيع طائرات "إف-16" لتركيا

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد في أكثر من مناسبة، أن بلاده قد تلجأ إلى دول مثل روسيا في حال عدم إيفاء الولايات المتحدة بتعهدها تسليم أنقرة مقاتلات من طراز "إف-16".

وقال أردوغان، في أيلول/سبتمبر الماضي، إن "الولايات المتحدة ليست الوحيدة التي تبيع طائرات حربية في العالم.. تبيعها المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا أيضا".

وتابع: "يمكن شراؤها من أماكن أخرى ويبعث إلينا آخرون إشارات".