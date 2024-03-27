تحت شعار الدفاع عن الأمازون.. ماكرون يبحث مع لولا أبرز التحديات الدولية

وصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الثلاثاء، إلى البرازيل في زيارة تستمر ثلاثة أيام، تهدف إلى إحياء العلاقات بين البلدين، وبحث أبرز التحديات الدولية تحت شعار الدفاع عن الأمازون.

وبحسب "فرانس برس"، تشمل المحادثات بين الرئيسين ملفات البيئة والدفاع والاقتصاد والسياسة.

وزيارة ماكرون للبرازيل هي الأولى الرسمية لرئيس فرنسي إلى العملاق الأمريكي اللاتيني منذ أحد عشر عاما، ويعتزم ماكرون طي صفحة الأعوام السوداء (2019-2022) مع الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو.

وقالت أوساط الإليزيه "نحن في لحظة فرنسية برازيلية، فرنسا هي طرف أساسي لا يمكن تجاهله بالنسبة إلى السياسة الخارجية البرازيلية".

والخميس، يستقبل لولا نظيره الفرنسي في قصر بلانالتو الرئاسي في برازيليا حيث يجريان محادثات تتناول أبرز التحديات الدولية، ومن بين الملفات الخلافية التي سيتم التطرق إليها، اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة "ميركوسور" التي تضم البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي وبوليفيا.

وسيشدد ماكرون أيضا على وجوب أن تولي مجموعة العشرين التي تترأسها البرازيل هذا العام، أهمية للحرب المستمرة في أوكرانيا، فيما يؤكد لولا ضرورة تقاسم المسؤوليات بالنسبة إلى أوكرانيا، رافضا تبني موقف مناهض لروسيا.