مسؤول عسكري يحذّر من خطر "المسيّرات" على الأمن القومي الأمريكي

حذّر رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، من خطر الطائرات المسيّرة على الأمن القومي لبلاده في ظل تزايد الاستهدافات بهذا النوع من الطائرات.

وشدد مايك روجرز في مقال كتبه بالاشتراك مع نائبه، نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، على أن القوات الأمريكية في الخارج ضعيفة أمام خطر المسيّرات التي تحلق على ارتفاع منخفض، على حد قوله.

وقال: "لا تحوي قواعدنا العسكرية المحلية تقريبا أجهزة لاستشعار المسيّرات"، كاشفاً عن أنه "تم التعرف على العديد من المسيّرات محلقة فوق قواعد عسكرية ومرافق نووية".

وأضاف: "رصدنا مسيرات فوق قاعدتي لانغلي الجوية بفرجينيا ووايتمان الجوية بميزوري، وتفتقر الوكالات الأمريكية لخطوات بشأن مسؤولية وقف هذه التوغلات".