حشود ضخمة تشيّع جثمان "رئيسي" في مدينة قم (فيديو)

بدأت في مدينة قم الإيرانية، مساء اليوم، مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه الذين لقوا مصرعهم على متن الطائرة الرئاسية التي تحطمت في حادث لم تعرف حيثياته بعد، في محافظة أذربيجان الشرقية مساء الأحد.

واستقبل عشرات الآلاف في قم جثامين رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان، والمرافقين، متشحين بالسواد.

ونقلت الجثامين باتجاه مسجد جمكران، حيث مرت في شارع الرسول الأعظم في الطريق الرابط بين الحرم باتجاه المسجد.

وبدأ التشييع في قم من حرم "السيدة فاطمة"، وسيتم نقل الجثامين من مسجد جمكران إلى العاصمة طهران، قبل أن يتم دفنها بعد الصلاة عليها.