حشود ضخمة تشيّع جثمان "رئيسي" في مدينة قم (فيديو)
بدأت في مدينة قم الإيرانية، مساء اليوم، مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه الذين لقوا مصرعهم على متن الطائرة الرئاسية التي تحطمت في حادث لم تعرف حيثياته بعد، في محافظة أذربيجان الشرقية مساء الأحد.
واستقبل عشرات الآلاف في قم جثامين رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان، والمرافقين، متشحين بالسواد.
ونقلت الجثامين باتجاه مسجد جمكران، حيث مرت في شارع الرسول الأعظم في الطريق الرابط بين الحرم باتجاه المسجد.
وبدأ التشييع في قم من حرم "السيدة فاطمة"، وسيتم نقل الجثامين من مسجد جمكران إلى العاصمة طهران، قبل أن يتم دفنها بعد الصلاة عليها.
وبدأت، الثلاثاء، في مدينة تبريز، شمال غرب إيران، مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي قُتل، الأحد، في حادث تحطم مروحية في منطقة جبلية وعرة.
وأظهر التلفزيون الرسمي آلاف الأشخاص الذين احتشدوا في وسط مركز محافظة أذربيجان الشرقية حاملين صور الرئيس والضحايا السبعة الآخرين في الحادث.
وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية قد ذكرت "أن مراسم جنازة الرئيس ورفاقه ستقام صباح اليوم في تبريز وبعد الظهر في مدينة قم، كما ستقام ليل الثلاثاء مراسم توديع الجثامين في مصلى العاصمة طهران، على أن تنطلق صباح الأربعاء مراسم التشييع من جامعة طهران إلى ساحة آزادي الحرية في العاصمة طهران.
وتابع: "هناك مراسم أخرى ستقام عصر الأربعاء بحضور ضيوف ووفود أجنبية في طهران".
واختتم قائلا: ستقام صباح الخميس مراسم التشييع في خراسان الجنوبية، وفي مساء هذا اليوم ستقام مراسم دفن جثمان آية الله رئيسي في حرم الإمام الرضا عليه السلام.