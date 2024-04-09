تايلاند: مستعدون لاستقبال 100 ألف لاجئ بورمي

أعلن وزير الخارجية التايلاندي، بارنبري باهيدها-نوكارا، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده لاستقبال 100 ألف لاجئ بورمي، مع استمرار القتال بين الجيش البورمي ومعارضيه للسيطرة على بلدة حدودية رئيسة.

وتشترك تايلاند في حدود يبلغ طولها 2400 كيلومتر مع بورما الغارقة في حالة من الفوضى منذ أن استولى المجلس العسكري على السلطة في انقلاب عام 2021، وأطاح بحكومة منتخبة ديمقراطيًّا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الوزير التايلاندي، قوله: "كنا نستعد منذ بعض الوقت ويمكننا استقبال نحو 100 ألف شخص بشكل مؤقت في المنطقة الأمنية التايلاندية".

وأضاف للصحفيين أنه رغم عدم وجود عملية "إجلاء جماعي" قيد التنفيذ، فإن أشخاصًا يعبرون الحدود.

وأكد الوزير أن الحدود لا تزال مفتوحة وأن التبادل التجاري متواصل في ماي سوت ومياوادي، موضحًا "لا معارك دائرة والتجارة مستمرة، وإن كانت في تراجع".

وأشار إلى أن التجارة انخفضت بنحو 30% خلال العام الماضي.