فاغنر الروسية تعلن السيطرة على بلدة بيرخيفكا شمال باخموت

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التثبت من مصدر مستقل من هذه المعلومات التي وردت بعد عام بالتمام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويسعى الجيش الروسي ومجموعة فاغنر منذ أسابيع لمحاصرة باخموت ونجحوا في قطع عدد من الطرقات المهمة لتموين القوات الأوكرانية.

وفي حال تأكدت السيطرة على بيرخيفكا فسيعني ذلك أن القوات الروسية بدأت تحكم الكماشة التي تحاول بسطها حول باخموت من جهة الشمال.

وكانت القوات الروسية أعلنت الأسبوع الماضي السيطرة على بلدة باراسكوفيفكا عند مدخل باخموت الشمالي. وتقع بيرخيفكا إلى جنوب غرب باراسكوفيفكا.