بعد تقليص حجمه.. تشكيك أوروبي بقدرة الجيش البريطاني على القتال

وأكد مسؤول آخر للصحيفة أهمية "العامل الرقمي"، قائلاً: "يجب أن يكون لديك هيكل بشري، ويجب الاهتمام بالأعداد"، مضيفاً: "في أوكرانيا مثلاً، يجب أن يكون لدينا حشود لمحاربة الجيش الروسي".

وقال جنرال ثالث، إن "الجيش البريطاني لا يزال في تراجع، وفشلت التحذيرات الأخيرة من أثر تقليص تعداد الجيش في تحقيق نتيجة ملموسة بهذا الشأن"، حيث يتمسك رئيس الوزراء بخطط التقليص.

وكشفت الصحيفة عن تخفيض ميزانية الجيش، رغم تعهد ريشي سوناك بزيادة قدرها 75 مليار جنيه إسترليني للإنفاق الدفاعي بما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.



الخطط المستقبلية

من جهتها، سلطت صحيفة "تايمز" البريطانية الضوء على الأزمة التي قد يتسبب بها هذا القرار، ومدى تأثيره على الخطط العسكرية الميدانية للدول الأوروبية في حال قررت دخول أي حرب، خاصة ضد روسيا.

وذكرت أن الشكوك تساور قادة المؤسسات العسكرية في أوروبا، حول فعالية الجيش البريطاني القتالية، بعد تخفيض تعداده من 82 ألفاً إلى 73 ألفاً بحلول عام 2025، ليسجل أدنى تعداد له منذ عصر الحروب النابليونية.

وكادت بريطانيا أن تحقق هذا الهدف بالفعل، حيث تظهر الأرقام أن حجم القوة العسكرية لها يبلغ حالياً 73190 جندياً، في وقت تواجه البلاد أزمة تجنيد؛ إذ إن عدد الجنود الذين يغادرون البلاد أكبر من عدد الذين يتم تجنيدهم.

من جهتها، قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه "مع تزايد عدد الجنود الذين يغادرون الجيش مقارنة بعدد الجنود الذين يتم تجنيدهم، تضاءلت أعداد القوات إلى أقل مستوى في تاريخه على مر العصور.

وشكك كبار الجنرالات الأمريكيين في السابق في مكانة بريطانيا كقوة قتالية رفيعة المستوى، محذرين من أن المملكة المتحدة لم تعد قادرة على الاعتماد على الولايات المتحدة لسد الثغرات في قدراتها.

وأعرب طيف واسع من كبار الشخصيات الأوروبية عن مخاوفهم من أن الجيش البريطاني لن يكون كبيراً بما يكفي للمساهمة في تدعيم العمليات العسكرية، إذا ما تم اتخاذ قرار بمحاربة روسيا التي تشن حرباً على أوكرانيا.





الردع النووي





وأكد كبار الضباط أن أهم الأصول الدفاعية التي تمتلكها المملكة المتحدة لحلف شمال الأطلسي هي الردع النووي، مؤكدين اعتمادهم على ذلك خاصة عندما تكون هناك انتخابات أمريكية في الأفق، رغم عدم علمهم بتأثير ذلك على "الناتو".

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إنه سيعيد التجنيد الإجباري في البلاد لمن هم في سن 18 عاماً، إذا فاز المحافظون في الانتخابات العامة المقبلة، بحسب "ديلي ميل".

لكن رئيس الوزراء متمسك بخطط خفض القوة البشرية في الجيش إلى 73 ألف جندي بحلول عام 2025 - وهو الرقم الذي اقترب بالفعل من تحقيقه بعد انخفاضه من حوالي 102 ألف جندي في عام 2006.

يأتي ذلك في وقت أشار فيه تحليل أجري في شهر يناير، بشأن تعداد الجيش البريطاني، إلى أن أعداد القوات العسكرية قد تنخفض أكثر من ذلك.