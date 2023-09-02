زيلينسكي: قواتنا تتقدم في الهجوم المضاد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن قوات كييف "تتقدم" في هجومها المضاد على القوات الروسية، رافضا قول مسؤولين غربيين إن أوكرانيا تتقدم ببطء على الأرض.

واستعادت أوكرانيا أكثر من 12 بلدة في الهجوم المضاد الذي يقترب من إكمال شهره الثالث، لكنها لم تستعد أي مناطق رئيسة، إذ تعرقل الألغام وخطوط الدفاع الروسية حركة الجنود الأوكرانيين.

وأفادت تقارير غربية بأن مسؤولين أمريكيين لم تذكر التقارير أسماءهم عبروا عن ضيقهم من التقدم البطيء للعملية بل ومن الاستراتيجية الأوكرانية التي وصفوها بـ"المعيبة". وأثارت هذه التقارير غضب كييف.

وكتب زيلينسكي على تطبيق "تليغرام": "تتقدم القوات الأوكرانية على الرغم من كل شيء، ومهما يكن ما يقوله أي أحد، نحن نتقدم وذلك هو الأمر الأهم.. نحن نتحرك".

ويخشى البعض من احتمال بدء دعم الغرب في الفتور مع تسبب الطقس الأكثر برودة وأمطار في إبطاء التقدم في ساحة المعركة في وقت لاحق هذا العام.