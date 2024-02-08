فقدان 5 من مشاة البحرية الأمريكية بتحطم طائرة عسكرية‎

أصبح 5 أفراد من قوات مشاة البحرية الأمريكية في عداد المفقودين، الأربعاء، بعد العثور على حطام طائرتهم الهليكوبتر في منطقة نائية إلى الشرق من سان دييجو.

جاء ذلك الإعلان بعد ساعات من فقدان الاتصال بالطائرة وسط موجة من الأمطار والثلوج الكثيفة.

وقالت قوات مشاة البحرية في بيان إن السلطات المدنية عثرت على الهليكوبتر وهي من طراز "سي.إتش-53 إي سوبر ستاليون" في "باين فالي" عند حوالي 9 صباحاً بعد نحو 8 ساعات من الإبلاغ عن تأخرها عن موعدها المحدد حينما لم تصل إلى القاعدة الجوية لقوات مشاة البحرية في "ميرامار" بولاية كاليفورنيا.

وذكرت القوات أن وحدة طائرات تابعة لها تقوم بدعم من السلطات المحلية بمهمة بحث للعثور على أفراد الطاقم الخمسة.

وأوضحت القوات أن الطاقم كان يجري رحلة تدريبية اعتيادية انطلقت من قاعدة "كريتش" الجوية في ولاية "نيفادا" على بعد نحو 60 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من لاس فيجاس مساء الثلاثاء.