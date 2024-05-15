مسؤول إيراني يرفض التعليق على شراء بلاده "الكعكة الصفراء" من النيجر
رفض نائب الرئيس الإيراني ورئيس هيئة الطاقة الذرية، محمد إسلامي، الأربعاء، التعليق على قيام بلاده سرًّا بشراء اليورانيوم المكرر، المعروف باسم "الكعكة الصفراء"، من النيجر.
واكتفى إسلامي في حديث للصحفيين عند مواجهته بسؤال عن تقرير لصحيفة "لوموند"، حول شراء إيران للكعكة الصفراء من النيجر، بالقول: "يجب أن تعرف مصدر الخبر".
وأضاف إسلامي في شأن آخر "نحو نصف القضايا المتبقية تمت تسويتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والقضيتان المتبقيان هما في طور التسوية".
ويقول تقرير إخباري، الأحد الماضي، إن الحكومة العسكرية في النيجر، التي تتولى السلطة منذ انقلاب يوليو 2023، تجري منذ أبريل الماضي "مفاوضات سرية" مع إيران "لتسليم 300 طن من الكعكة الصفراء" (اليورانيوم المخصب).
وتنفي الحكومة العسكرية في النيجر هذه الأخبار، لكن المعلومات التي تلقتها عدة مصادر رسمية غربية أكدت لصحيفة لوموند الفرنسية الجمعة الماضي، أن الحكومة العسكرية في النيجر لا تزال تنوي بيع الكعكة الصفراء إلى إيران.
وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن هذا اليورانيوم، الذي يعد أهم منتج تصديري للنيجر، يأتي من مناجم تستغلها منذ عام 1971 مجموعة "يورانو" الفرنسية في أرليت الواقعة شمالي البلاد.
وقالت الرابطة النووية العالمية، ومقرها المملكة المتحدة، في تقرير لها، إن النيجر ستكون سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم عام 2022 بإنتاج نحو 200 طن من اليورانيوم.
وفي هذا الصدد، قالت مجموعة "أورانو" الصناعية إن حكومة النيجر، باعتبارها مالكة 36.6% من الأسهم، "يمكنها تسويق حصتها من الإنتاج بشكل مستقل".
لكن فيما يتعلق ببيع اليورانيوم لإيران، أكد أنه لم تشر حكومة نيامي ولا طهران إلى هذه الشركة فيما يتعلق بالمفاوضات السرية.
وأكدت هذه الشركة الفرنسية أيضًا أنها "تحترم تمامًا العقوبات الدولية التي تحظر أي بيع لليورانيوم من قِبل هذه المجموعة لإيران".
وذكرت صحيفة "لوموند"، أنه في اتصال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت الوكالة إنها ليست على علم باتفاقية البيع هذه، رغم أنه يتعين على الأطراف إخطار الوكالة باتفاقية البيع هذه.
واكتشفت أجهزة المخابرات مفاوضات بشأن تسليم 300 طن من خام اليورانيوم بقيمة 56 مليون دولار (نحو 52 مليون يورو).