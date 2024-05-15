مسؤول إيراني يرفض التعليق على شراء بلاده "الكعكة الصفراء" من النيجر

رفض نائب الرئيس الإيراني ورئيس هيئة الطاقة الذرية، محمد إسلامي، الأربعاء، التعليق على قيام بلاده سرًّا بشراء اليورانيوم المكرر، المعروف باسم "الكعكة الصفراء"، من النيجر.

واكتفى إسلامي في حديث للصحفيين عند مواجهته بسؤال عن تقرير لصحيفة "لوموند"، حول شراء إيران للكعكة الصفراء من النيجر، بالقول: "يجب أن تعرف مصدر الخبر".

وأضاف إسلامي في شأن آخر "نحو نصف القضايا المتبقية تمت تسويتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والقضيتان المتبقيان هما في طور التسوية".

ويقول تقرير إخباري، الأحد الماضي، إن الحكومة العسكرية في النيجر، التي تتولى السلطة منذ انقلاب يوليو 2023، تجري منذ أبريل الماضي "مفاوضات سرية" مع إيران "لتسليم 300 طن من الكعكة الصفراء" (اليورانيوم المخصب).