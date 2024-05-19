مسؤول إيراني: حياة رئيسي وعبد اللهيان في خطر

قال مسؤول إيراني، لم يتم الكشف عن اسمه، لوكالة "رويترز" للأنباء، إن "حياة الرئيس رئيسي ووزير الخارجية في خطر"، وذلك بعد ساعات من حادث سقوط مروحية كانت تقلهما ومسؤولين محليين.

وأضاف المسؤول: "لا يزال يحدونا الأمل، لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية"

ووفق ما كشفه مصدر، فإنه في حال عدم عثور فرق الإنقاذ على أثر المروحية ومن على متنها خلال ساعة، فإن سيناريو الموت سيكون واقعا 100%.

وكان وزير الداخلية أحمد وحيدي قد قال للتلفزيون الرسمي إن عمليات البحث بدأت للعثور على المروحية في ظل "ظروف جوية غير مواتية"، بما في ذلك الضباب.

ولم يؤكد الوزير ما إذا كان الرئيس إبراهيم رئيسي على متن المروحية التي كانت ضمن موكب من ثلاث مروحيات تقله رفقة مسؤولين.