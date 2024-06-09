كوريا الجنوبية تتوعد جارتها الشمالية برد "لا يمكن تحمله"

قال مجلس الأمن الوطني الكوري الجنوبي، إن سول ستبدأ إطلاق بث دعائي عبر مكبرات الصوت موجه إلى كوريا الشمالية اليوم الأحد، والذي سيكون من الصعب على نظام الزعيم كيم جونغ أون "تحمله".

ويأتي الإجراء ردًّا على استئناف كوريا الشمالية إطلاق بالونات محملة بالقمامة إلى جارتها.

وعقد المجلس اجتماعًا بعد العثور على عشرات البالونات المحملة بالقمامة في سول وفي مناطق قريبة من الحدود، خلال الليل وفي وقت مبكر من اليوم الأحد.

وقال المجلس وفقًا لوكالة "رويترز"، "الإجراءات التي نتخذها قد يكون من الصعب على النظام الكوري الشمالي تحملها، إلا أنها ستوصل رسائل ’نور وأمل’ إلى الجيش والمواطنين في كوريا الشمالية".

وكانت كوريا الجنوبية حذَّرت من أنها ستتخذ إجراءات "لا تطاق" ضد كوريا الشمالية لإرسالها بالونات القمامة، ومن الممكن أن تشمل هذه الإجراءات إطلاق بث دعائي عبر مكبرات صوت مثبتة على الحدود وموجهة إلى الشمال.