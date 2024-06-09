كوريا الجنوبية تتوعد جارتها الشمالية برد "لا يمكن تحمله"
قال مجلس الأمن الوطني الكوري الجنوبي، إن سول ستبدأ إطلاق بث دعائي عبر مكبرات الصوت موجه إلى كوريا الشمالية اليوم الأحد، والذي سيكون من الصعب على نظام الزعيم كيم جونغ أون "تحمله".
ويأتي الإجراء ردًّا على استئناف كوريا الشمالية إطلاق بالونات محملة بالقمامة إلى جارتها.
وعقد المجلس اجتماعًا بعد العثور على عشرات البالونات المحملة بالقمامة في سول وفي مناطق قريبة من الحدود، خلال الليل وفي وقت مبكر من اليوم الأحد.
وقال المجلس وفقًا لوكالة "رويترز"، "الإجراءات التي نتخذها قد يكون من الصعب على النظام الكوري الشمالي تحملها، إلا أنها ستوصل رسائل ’نور وأمل’ إلى الجيش والمواطنين في كوريا الشمالية".
وكانت كوريا الجنوبية حذَّرت من أنها ستتخذ إجراءات "لا تطاق" ضد كوريا الشمالية لإرسالها بالونات القمامة، ومن الممكن أن تشمل هذه الإجراءات إطلاق بث دعائي عبر مكبرات صوت مثبتة على الحدود وموجهة إلى الشمال.
وقالت بيونغ يانغ إنها ترسل البالونات ردًّا على منشورات مناهضة لها أطلقها نشطاء كوريون جنوبيون في إطار حملة دعائية، وأضافت أنها أطلقت المئات من بالونات القمامة منذ أواخر مايو/ أيار.
وفي الثاني من يونيو/ حزيران، قالت كوريا الشمالية إنها ستوقف إرسال البالونات مؤقتًا لأن 15 طنًّا من القمامة التي أرسلتها ربما تكفي لإيصال الرسالة حول مدى "انزعاجها". ومع ذلك، تعهدت باستئناف ذلك وإرسال كميات أكبر بمئات الأمثال إذا أرسل الجنوب المنشورات مجددًا.
وتحدَّت مجموعة من الناشطين الكوريين الجنوبيين التحذير وأرسلوا المزيد من البالونات إلى الشمال تحمل منشورات تنتقد الزعيم كيم، فضلًا عن وحدات تخزين (يو.إس.بي) تحتوي على مقاطع فيديو لموسيقى الكيه بوب والمسلسلات الكورية الجنوبية ودولارات.
وقال الجيش الكوري الجنوبي، إن الشمال أطلق نحو 330 بالونًا محمَّلًا بالقمامة بدءًا من أمس السبت، وسقط نحو 80 منها في كوريا الجنوبية.