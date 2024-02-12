ترامب في صراع مع الزمن لاستئناف حكم الحصانة الخاص به

ونقل التقرير ما كتبه القضاة في قرارهم يوم الثلاثاء، حيث قالوا، إنه لا يمكننا أن نقبل أن يضع مكتب الرئاسة شاغليه السابقين فوق القانون طوال الوقت بعد ذلك".

ووصف ترامب القرار بأنه "مدمر للأمة"، وتعهد باستئناف الحكم.

وأشار التقرير إلى أنه وفي حال رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلب ترامب بوقف المحاكمة، فمن المرجح أن تستأنف قضية الرئيس السابق، وأن تجرى المحاكمة في أواخر فصل الربيع.

ونقلت الشبكة عن جون كوفي، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا قوله "أعتقد أن التوقيت هو كل شيء في هذه القضية"، مبينا "أن التأخير الطويل في حجة المحكمة العليا يعني أنه من المحتمل ألا تكون هناك محاكمة لترامب قبل الانتخابات" - وهي النتيجة التي يسعى إليها ترامب منذ البداية.

تأثير المحاكمة على الانتخابات

ويقول التقرير، إنه وحتى إذا تم تأجيل المحاكمة إلى الصيف أو أوائل الخريف، فقد يثير ذلك مخاوف بشأن تأثير المحاكمة على الانتخابات، الأمر الذي قد يتعارض مع سياسة وزارة العدل الأمريكية.

وكان ترامب قد دفع ببراءته في آب/ أغسطس الماضي، من اتهامات بتنفيذ "مخطط إجرامي" لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

وبدأت المعركة القانونية الناتجة عن ذلك حيث يواجه ترامب أيضًا اتهامات في قضية الوثائق السرية، وقضية التدخل في الانتخابات في جورجيا، وقضية الأموال السرية في نيويورك، والتي دفع بأنه غير مذنب في جميع هذه القضايا.