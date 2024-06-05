يتقدمهم ماسك و"مليارديرة الملاهي".. أثرياء أمريكا يحسمون سباق البيت الأبيض
يحصد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب مزيدا من دعم أثرياء أمريكا، الذين يمثل دعمهم عاملا حاسما في السباق نحو البيت الأبيض، من أبرزهم رئيس شركة تسلا إيلون ماسك، و"مليارديرة الملاهي" الإسرائيلية الأمريكية ميريام أديلسون.
وقبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 5 نوفمبر المقبل، يتسابق المرشحان الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطي جو بايدن لجمع التبرعات وإعطاء زخم "مالي" لسباقهما نحو منصب الرئيس.
دعم بلا حدّ
وحظي ترامب، خصوصا منذ إدانته الأسبوع الماضي في قضية "أموال الصمت"، بمزيد من دعم كبار رجال الأعمال وأثرياء الولايات المتحدة، حيث يمكن للجان دعم المرشحين جمع أموال بلا سقف لتمويل السباق الانتخابي.
ومن بين أبرز المليارديرات الداعمين للمرشح الجمهوري، ثالث أغنى رجل في العالم إيلون ماسك، الذي حصل على وعد من ترامب بالحصول على دور استشاري حال فوزه برئاسة الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
وكان ماسك قد التقى بترامب في مارس الماضي، ووفقًا لتقرير الصحيفة الأمريكية يتحدث الآن مع ترامب عدة مرات في الشهر، كما ناقش الرجلان منح ماسك دورًا استشاريًّا رسميًّا بشأن أمن الحدود، وهي قضية يركز عليها ماسك بشدة.
ومن جانبه أصبح الرئيس التنفيذي لشركة "بلاكستون" ستيف شوارزمان مؤيداً لدونالد ترامب، وقال شوارزمان لموقع "أكسيوس"، إنه يدعم ترامب وسيتبرع له باعتباره "تصويتاً من أجل التغيير"، وفق تعبيره.
"ثمار" الإدانة
ويتخلف ترامب عن خصمه الديمقراطي جو بايدن في جهود جمع التبرعات لكنّ الإدانة ضخت حياة جديدة في جهد حملة المرشح الجمهوري، التي أكدت أنها جمعت ما يقرب من 53 مليون دولار في 24 ساعة فقط بعد صدور الحكم.
ومن المتوقع أن تعلن "مليارديرة الملاهي" الإسرائيلية الأمريكية ميريام أديلسون، عن دعم بملايين الدولارات لحملة ترامب هذا الأسبوع، بحسب تقرير لشبكة "بي بي سي".
وستتبرع أديلسون للجنة العمل السياسي المسماة "حافظوا على أمريكا"، وقالت صحيفة "بوليتيكو" وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكية، إنه من المتوقع أن تتجاوز مساهمة أديلسون وزوجها الراحل شيلدون مبلغ 90 مليون دولار.
ومنذ الساعات التي تلت صدور حكم إدانته الأسبوع الماضي، أعلن عدد من المليارديرات في الولايات المتحدة دعمهم لترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بين الأسماء المرشحة لتقديم تبرعات في الساعات القادمة المستثمران ديفيد ساكس، وبيل أكمان.