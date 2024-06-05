يتقدمهم ماسك و"مليارديرة الملاهي".. أثرياء أمريكا يحسمون سباق البيت الأبيض

يحصد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب مزيدا من دعم أثرياء أمريكا، الذين يمثل دعمهم عاملا حاسما في السباق نحو البيت الأبيض، من أبرزهم رئيس شركة تسلا إيلون ماسك، و"مليارديرة الملاهي" الإسرائيلية الأمريكية ميريام أديلسون.

وقبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 5 نوفمبر المقبل، يتسابق المرشحان الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطي جو بايدن لجمع التبرعات وإعطاء زخم "مالي" لسباقهما نحو منصب الرئيس.

دعم بلا حدّ

وحظي ترامب، خصوصا منذ إدانته الأسبوع الماضي في قضية "أموال الصمت"، بمزيد من دعم كبار رجال الأعمال وأثرياء الولايات المتحدة، حيث يمكن للجان دعم المرشحين جمع أموال بلا سقف لتمويل السباق الانتخابي.

ومن بين أبرز المليارديرات الداعمين للمرشح الجمهوري، ثالث أغنى رجل في العالم إيلون ماسك، الذي حصل على وعد من ترامب بالحصول على دور استشاري حال فوزه برئاسة الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".