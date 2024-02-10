بوتين: دبلوماسيتنا تواجه مهمة صعبة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن وزارة الخارجية تواجه مهام صعبة للغاية وذات أهمية خاصة، بسبب محاولات الغرب عزل بلاده وتقويض أمنها.

وهنأ بوتين الموظفين والدبلوماسيين القدامى في الخارجية الروسية بيوم الدبلوماسية، الذي تحتفل به روسيا يوم 10 فبراير من كل عام.

وجاء في برقية بوتين للدبلوماسيين نشرها موقع الكرملين الإلكتروني "أصدقائي الأعزاء! أرجو أن تتقبلوا التهاني القلبية بمناسبة إجازتكم المهنية - يوم الدبلوماسي. في الواقع الجيوسياسي الحديث، وفي سياق الحرب الهجينة التي اندلعت ضدنا، ومحاولات الغرب الجماعي لعزل روسيا وتقويض أمنها، فإن وزارة الخارجية تواجه مهام صعبة للغاية ومسؤولة".