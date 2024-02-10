بوتين: دبلوماسيتنا تواجه مهمة صعبة
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن وزارة الخارجية تواجه مهام صعبة للغاية وذات أهمية خاصة، بسبب محاولات الغرب عزل بلاده وتقويض أمنها.
وهنأ بوتين الموظفين والدبلوماسيين القدامى في الخارجية الروسية بيوم الدبلوماسية، الذي تحتفل به روسيا يوم 10 فبراير من كل عام.
وجاء في برقية بوتين للدبلوماسيين نشرها موقع الكرملين الإلكتروني "أصدقائي الأعزاء! أرجو أن تتقبلوا التهاني القلبية بمناسبة إجازتكم المهنية - يوم الدبلوماسي. في الواقع الجيوسياسي الحديث، وفي سياق الحرب الهجينة التي اندلعت ضدنا، ومحاولات الغرب الجماعي لعزل روسيا وتقويض أمنها، فإن وزارة الخارجية تواجه مهام صعبة للغاية ومسؤولة".
وأشار بوتين إلى أن أولوية روسيا تظل تطوير التعاون مع رابطة الدول المستقلة، وزيادة التكامل من خلال المجموعة الاقتصادية الأوراسية، وتعزيز العلاقات في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ودولة الاتحاد مع بيلاروسيا.
وأضاف أن التنفيذ عالي الجودة للمهام والمسؤوليات المرتبطة برئاسة الاتحاد الروسي لرابطة الدول المستقلة ومجموعة البريكس الموسعة، يتطلب اهتماماً خاصاً .
ووفقا لبوتين، فإن العمل على توحيد العالم الروسي من خلال دعم المواطنين في الخارج ونشر اللغة الروسية، فضلا عن مواجهة محاولات تزوير التاريخ ومراجعة نتائج الحرب العالمية الثانية، أصبح مطلوبا بشكل خاص الآن.
وختم بوتين: "أنا واثق من أن موظفي المكتب المركزي والوكالات الأجنبية بوزارة الخارجية سيواصلون العمل بتفانٍ وإبداع ومبادرة كاملة".